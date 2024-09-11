آخر موعد للتسجيل عبر موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2024

يتوافد طلاب الثانوية العامة على مكاتب التنسيق لتسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2024، حيث يمكنهم الآن اختيار الكليات والمعاهد المتاحة لهم، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثالثة

أعلن مكتب التنسيق عن فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2024 بدءاً من اليوم، الثلاثاء 10 سبتمبر. ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل، 12 سبتمبر.

مؤشرات الحد الأدنى لطلاب المرحلة الثالثة للقبول

ومن جانبه، أوضح مكتب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة أن الحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد المتاحة خلال هذه المرحلة هو 50% لجميع الشعب، سواء العلمية أو الأدبية.

كيفية تسجيل رغبات للتسجيل بالمرحلة الثالثة

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق باتباع الخطوات التالية:

اولا عليك الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانيا قم باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

ثالثا قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابعا كتابة الرقم السري الموجود على استمارة النجاح في الثانوية العامة 2024.

خامسا عليك إدخال الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

سادسا قم بالضغط على "الخطوة التالية".

سابعا عليك ملء بيانات الطالب الأساسية ومراجعتها بدقة.

ثامنا قم اختيار رغبات الكليات والمعاهد حسب الترتيب والتوزيع الجغرافي.

تاسعا قم بالضغط على "الخطوة التالية" بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

إعادة تسجيل البيانات.

عاشرا عليك الضغط على "تسجيل".

واخيرا قم بطباعة الاستمارة واختيار صيغة "Microsoft Print To PDF".

رابط التسجيل

يمكن للطلاب الوصول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم عبر الرابط المخصص، والذي يتضمن كافة المعلومات الضرورية لتسهيل عملية التسجيل.

تُعد هذه المرحلة فرصة أخيرة للطلاب للالتحاق بالتخصصات التي يرغبون فيها، ومن المهم الالتزام بالمواعيد النهائية لضمان تأمين مقاعدهم في الكليات والمعاهد المتاحة.



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