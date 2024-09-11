ننشر رابط ورسوم تظلمات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024

تظلمات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 .. أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رسوم تظلمات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 ستظل كما هي في الدور الأول، حيث يتم دفع 300 جنيه عن كل مادة يتم تقديم تظلم بشأنها. في حال حصول الطالب على درجات إضافية بعد التظلم، يمكنه استرداد الرسوم المدفوعة.

وزارة التربية والتعليم

وينشر “الموجز” خطوات تقديم تظلمات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 :

زيارة بوابة تظلمات الثانوية العامة حيث يجب الدخول على بوابة التظلمات بعد الإعلان الرسمي عن بدء التظلمات. يمكن الدخول عبر الرابط المخصص من هنا الذي سيكون متاحًا بعد بدء التظلمات.

يجب علي الطالب استخدم البريد الموحد لتسجيل الدخول إلى البوابة.



يجب علي الطالب التأكد من صحة بيانات الطالب ثم أدخل كود دفع رسوم التظلم.



يجب علي الطالب تحديد المواد التي ترغب في التظلم عليها.



اضغط على زر "حفظ" بعد إدخال جميع المعلومات بهدف حفظ الطلب.



متابعة الموقع بانتظام لمعرفة موعد ومكان التظلم.

ويمكن دفع رسوم تظلمات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة مثل البريد المصري، فوري، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، وأموال.



ملاحظات إضافية:

بعد دفع رسوم تظلمات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 ، يجب متابعة موقع التظلمات بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع على التظلم.



اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، مؤخراً نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 .

وإليكم نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 :

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 علمي علوم: 57,274 طالباً تقدموا، حضر منهم 57,236، ونجح 51,036 بنسبة نجاح 89.17%.



نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 علمي رياضة: 9,907 طالباً تقدموا، حضر منهم 9,895، ونجح 8,669 بنسبة نجاح 87.61%.



نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 أدبي: 29,821 طالباً تقدموا، حضر منهم 29,815، ونجح 26,495 بنسبة نجاح 88.86%.

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