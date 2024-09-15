كليات علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2024.. إليك تفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم مد فترة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2024 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني يومًا إضافيًا ليستمر التسجيل حتى يوم الثلاثاء القادم 17 سبتمبر بدلًا من يوم الإثنين الموافق 16 من شهر سبتمبر نفسه، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة 2024.

الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثالثة 2024

كما أوضحت وزارة التعليم العالي أن الارتفاع النسبي يؤدي إلى ارتفاع الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعب العلمية في المرحلة الثالثة. وجاءت الحدود الدنيا لتحديد النحو التالي:

كلية حقوق انتساب: 227 درجة (55.36%)

كلية التربية النوعية: 215 درجة (52.43%)

كلية التربية الرياضية (بنين): 225 درجة (54.87%)

كلية التربية: 262 درجة (63.9%)



كليات علمي في تنسيق المرحلة الثالثة 2024

كلية حقوق انتساب موجه أسيوط: من 246 درجة

كلية آداب انتساب متشوق بني سويف: من 246 درجة

كلية تربية بني سويف رياضية: من 246 درجة

كلية حقوق انتساب موجه أسوان: من 245.5 درجة

كلية تربية الفيوم: من 245 درجة

كلية معهد المستقبل للدراسات العليا شعبة علوم الحاسب: من 244 درجة

كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك أسوان: من 243 درجة

كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان.

كلية تربية رياضية بنات سوهاج.

كلية تربية رياضية بنات أسيوط.

تربية رياضية بنات مدينة السادات.

كلية تربية رياضية بنين السويس.

تربية رياضية بنين العريش.

تربية مدينة السادات رياضة.

كلية تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

كلية تربية رياضية بنات العريش.

كلية تربية رياضية بنين مطروح.

كلية تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية تربية رياضية بنات الفيوم.

كلية تربية رياضية بنات بورسعيد.

كلية تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم.

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم.

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