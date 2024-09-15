وزارة التربية والتعليم: إيصال سداد المصروفات الدراسية ضمن أوراق التقدم بالمدرسة

المصروفات الدراسية .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2025 يجب أن يكون ضمن مستندات ملف التقديم للطلاب الملتحقين بالصفوف الأولى في المراحل التعليمية، بما في ذلك رياض الأطفال، الصف الأول الابتدائي، الصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي.



وزير التربية والتعليم





وقد حددت الوزارة رسوم المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد كما يلي:



المصروفات الدراسية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي: 312.60 جنيه



المصروفات الدراسية الصفان الثاني والثالث الإعدادي: 212.60 جنيه



المصروفات الدراسية الصف الأول الثانوي العام: 527.60 جنيه



المصروفات الدراسية الصفان الثاني والثالث الثانوي العام: 512.60 جنيه



المصروفات الدراسية الصف الأول الثانوي الفني (بكافة أنواعه وأنظمته): 227.60 جنيه



المصروفات الدراسية باقي صفوف التعليم الثانوي الفني: 212.60 جنيه



وأكدت الوزارة على ضرورة سداد مصروفات المدارس الرسمية على قسطين، الأول في أكتوبر 2024، والثاني في أول فبراير 2025، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما يلي:



المصروفات الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي: القسط الأول 244.60 جنيه، والقسط الثاني 68 جنيهًا



المصروفات الدراسية الصفان الثاني والثالث الإعدادي: القسط الأول 170.60 جنيه، والقسط الثاني 42 جنيهًا



المصروفات الدراسية الصف الأول الثانوي العام: القسط الأول 412.60 جنيه، والقسط الثاني 115 جنيهًا



المصروفات الدراسية الصفان الثاني والثالث الثانوي العام: القسط الأول 400.60 جنيه، والقسط الثاني 112 جنيهًا



المصروفات الدراسية الصف الأول الثانوي الفني: القسط الأول 185.60 جنيه، والقسط الثاني 42 جنيهًا



المصروفات الدراسية باقي صفوف التعليم الثانوي الفني: القسط الأول 170.60 جنيه، والقسط الثاني 42 جنيهًا

جدير بالذكر أن تطوير التعليم في مصر يشمل تحسين المناهج الدراسية، تحديث طرق التدريس، وتوفير البنية التحتية الحديثة. يتم التركيز أيضًا على التدريب المستمر للمعلمين، إدخال التكنولوجيا في الفصول الدراسية، وتعزيز التعليم الفني والتدريب المهني. هل تود معرفة تفاصيل محددة عن أحد هذه المجالات؟

اقرأ أيضًا

نشرة الموجز التعليمية .. قرارت وزارة التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد .. فرص عمل لـ معلمي الحصة في المدارس لسد العجز



وزارة التربية والتعليم : رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية 2025