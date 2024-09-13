وزارة التربية والتعليم : رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رسوم التقدم لامتحانات العام الدراسي 2024 – 2025، حيث تختلف الرسوم حسب نوع الامتحان وعدد مرات التقدم. إليك تفاصيل الرسوم:

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية:



أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية : 10 جنيهات.



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رسوم خامات ومستلزمات امتحانات: 148 جنيها لكل مرة من مرات التقدم.





رسوم امتحانات الثانوية العامة:

أعلنت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رسوم للمرة الأولى أو الثانية 10 جنيهات.



أعلنت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رسوم للمرة الثالثة أو الرابعة 210 جنيهات.



خامات ومستلزمات امتحانات: 200 جنيه لكل مرة من مرات التقدم.

رسوم امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام 3 سنوات) ودبلوم الدراسة الفنية المتقدمة (نظام 5 سنوات):

للمرات الثلاث الأولى: رسم امتحانات: 15 جنيها. خامات ومستلزمات امتحانات: 193 جنيها.

للمرة الرابعة: رسم امتحانات: 60 جنيها. خامات ومستلزمات امتحانات: 248 جنيها.

خامات الامتحانات العملية: 15 جنيها.

استخدام العدد للمتقدمين من الخارج: 20 جنيها.





وزارة التربية والتعليم

رسوم امتحانات دبلوم الدراسات التكميلية:



رسم امتحانات: 15 جنيها.



خامات ومستلزمات امتحانات: 193 جنيها.



خامات الامتحانات العملية: 15 جنيها.

مواعيد العام الدراسي الجديد 2024 – 2025:



المدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربي والقوميات يبدأ في 21 سبتمبر 2024 وينتهي في 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا، مع توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.



المدارس الدولية بدأت الدراسة في 8 سبتمبر 2024.

تأتي هذه الرسوم في إطار تنظيم وتحديد التكاليف المتعلقة بالامتحانات لضمان سير العملية التعليمية بشكل سلس، ولتغطية احتياجات الامتحانات من خامات ومستلزمات.

ويعد تطوير الثانوية العامة في مصر يشمل مجموعة من الإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات الطلاب بشكل أفضل. إليك أبرز جوانب هذا التطوير:

1. تحديث المناهج الدراسية:

إدراج مواد دراسية تتماشى مع متطلبات العصر مثل البرمجة، الذكاء الاصطناعي، والعلوم التكنولوجية.

إعادة هيكلة المناهج لتقليل الحشو والتركيز على الفهم العميق للمواد الدراسية بدلاً من الحفظ.

2. تحسين طرق التدريس:

توفير برامج تدريبية دورية للمعلمين لتعزيز مهاراتهم وتحديث أساليبهم التعليمية.



دمج أدوات التعليم الرقمي مثل التابلت واللوحات الذكية، واستخدام تطبيقات تعليمية تفاعلية لدعم العملية التعليمية.

3. تطوير نظام التقييم:

الانتقال إلى نظام تقييم شامل يشمل المشاريع والاختبارات العملية بجانب الامتحانات التقليدية.



تطبيق أنظمة امتحانات إلكترونية لتحسين دقة التقييم وسرعة تصحيح الأوراق.

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