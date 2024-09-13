نشرة الموجز التعليمية .. سعر كتاب المعاصر رياضيات الصف الأول الإعدادي .. كلية علوم التغذية في جامعة حلوان والأقسام الخاصة بالكلية وفرص العمل
نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.
سعر كتاب المعاصر رياضيات الصف الأول الإعدادي ولكافة الصفوف الدراسية الترم الأول 2025
سعر كتاب المعاصر .. شهدت الساعات الماضية ارتفاع معدلات بحث أولياء الأمور الطلاب في جميع المراحل الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد عن سعر كتب المعاصر 2025 الترم الأول لكافة الصفوف الدراسية.
وتنشر “الموجز” سعر كتاب المعاصر الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية
سعر كتاب المعاصر الترم الأول لجميع الصفوف
مرحلة رياض الأطفال:
كي جي 1:
- سعر كتاب المعاصر “ Connect ” (الإنجليزية): 105 جنيهات
- سعر كتاب المعاصر “Connect Plus” (الإنجليزية لغات): 110 جنيهات
- سعر كتاب المعاصر رياضيات: 150 جنيهاً
- سعر كتاب المعاصر “اكتشف”: 150 جنيهاً
كي جي 2:
- سعر كتاب المعاصر “Connect” (الإنجليزية): 105 جنيهات|
- سعر كتاب المعاصر “Connect Plus” (الإنجليزية لغات): 110 جنيهات
- سعر كتاب المعاصر رياضيات: 165 جنيهاً
- سعر كتاب المعاصر “اكتشف”: 155 جنيهاً
الصفوف الابتدائية:
الصف الأول الابتدائي:
- كتاب Connect 1 (الإنجليزية): 100 جنيه
- كتاب Connect Plus 1: 170 جنيهاً
- كتاب اكتشف: 165 جنيهاً
الصف الثاني الابتدائي:
- كتاب Connect 2: 110 جنيهات
- كتاب Connect Plus 2: 170 جنيهاً
- كتاب رياضيات Math: 200 جنيه
- كتاب اكتشف Discover: 170 جنيهاً
الصف الثالث الابتدائي:
- كتاب Connect 3: 120 جنيهاً
- كتاب Connect Plus 3: 170 جنيهاً
- كتاب رياضيات Math: 215 جنيهاً
- كتاب اكتشف Discover: 175 جنيهاً
الصف الرابع الابتدائي:
- كتاب Connect Plus: 185 جنيهاً
- كتاب Connect 4: 155 جنيهاً
- كتاب ICT: 129 جنيهاً
الصف الخامس الابتدائي:
- كتاب Connect Plus 5: 167 جنيهاً
- كتاب Connect 5: 155 جنيهاً
- كتاب ICT: 129 جنيهاً
الصف السادس الابتدائي:
- كتاب Connect Plus 6: 175 جنيهاً
- كتاب Connect 6: 157 جنيهاً
- كتاب ICT: 129 جنيهاً
المرحلة الإعدادية:
الصف الثاني الإعدادي:
- كتاب الإنجليزي: 157 جنيهاً
- كتاب الرياضيات شرح: 125 جنيهاً
الصف الثالث الإعدادي:
- كتاب الإنجليزي: 158 جنيهاً
- كتاب الرياضيات شرح: 130 جنيهاً
المرحلة الثانوية:
- الصف الثالث الثانوي:
- كتاب Biology شرح: 450 جنيهاً
- كتاب Physics شرح: 485 جنيهاً
- كتاب فرنسي 235: 235 جنيهاً
- كتاب Statics لغات: 315 جنيهاً
- كتاب Dynamics لغات: 325 جنيهاً
- كتاب Algebra لغات: 345 جنيهاً
- كتاب Calculus لغات: 320 جنيهاً
- كتاب جبر شرح: 225 جنيهاً
- كتاب تفاضل شرح: 230 جنيهاً
- كتاب استاتيكا شرح: 220 جنيهاً
- كتاب ديناميكا شرح: 235 جنيهاً
- كتاب Biology شرح: 450 جنيهاً
تعرف علي كلية علوم التغذية في جامعة حلوان والأقسام الخاصة بالكلية وفرص العمل
كلية علوم التغذية في جامعة حلوان .. شهدت الساعات الماضية ارتفاع معدلات البحث عن كلية علوم التغذية في جامعة حلوان، وذلك من أجل الالتحاق بها وذلك بالتزامن مع تسجيل تنسيق الكليات والجامعات المختلفة.
وتنشر “الموجز” تقريرا عن كلية علوم التغذية في جامعة حلوان
وتعد كلية علوم التغذية في جامعة حلوان هي إضافة جديدة ونوعية للمؤسسات التعليمية في مصر، وقد تم تصميم برامجها لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال التغذية والعلوم الغذائية. إليك تفاصيل أكثر حول الكلية وأقسامها ونظام الدراسة:
أقسام كلية علوم التغذية في جامعة حلوان
- شعبة التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية
- شعبة التغذية العلاجية باللغة العربية
- شعبة تغذية المجتمع
- شعبة علوم الأغذية
مجالات عمل خريجي كلية علوم التغذية في جامعة حلوان
خريجو كلية علوم التغذية في جامعة حلوان يمكنهم العمل في مجالات متنوعة، منها:
- العمل كأخصائي تغذية في المستشفيات الحكومية والخاصة.
- تقديم خدمات التغذية في دور المسنين والمدن الجامعية.
- العمل في المدارس والحضانات والمصانع والأندية.
- التوظيف في الجهات الحكومية المعنية بتقديم خدمات التغذية.
- العمل في الشركات والمصانع التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية.
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