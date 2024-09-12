سعر كتاب المعاصر رياضيات الصف الأول الإعدادي ولكافة الصفوف الدراسية الترم الأول 2025

سعر كتاب المعاصر .. شهدت الساعات الماضية ارتفاع معدلات بحث أولياء الأمور الطلاب في جميع المراحل الدراسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد عن سعر كتب المعاصر 2025 الترم الأول لكافة الصفوف الدراسية.

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وتنشر “الموجز” سعر كتاب المعاصر الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية

سعر كتاب المعاصر الترم الأول لجميع الصفوف

مرحلة رياض الأطفال:

كي جي 1:

سعر كتاب المعاصر “ Connect ” (الإنجليزية): 105 جنيهات



سعر كتاب المعاصر “Connect Plus” (الإنجليزية لغات): 110 جنيهات



سعر كتاب المعاصر رياضيات: 150 جنيهاً



سعر كتاب المعاصر “اكتشف”: 150 جنيهاً

كي جي 2:

سعر كتاب المعاصر “Connect” (الإنجليزية): 105 جنيهات|



سعر كتاب المعاصر “Connect Plus” (الإنجليزية لغات): 110 جنيهات



سعر كتاب المعاصر رياضيات: 165 جنيهاً



سعر كتاب المعاصر “اكتشف”: 155 جنيهاً

الصفوف الابتدائية:

الصف الأول الابتدائي:

كتاب Connect 1 (الإنجليزية): 100 جنيه



كتاب Connect Plus 1: 170 جنيهاً



كتاب اكتشف: 165 جنيهاً

الصف الثاني الابتدائي:

كتاب Connect 2: 110 جنيهات



كتاب Connect Plus 2: 170 جنيهاً



كتاب رياضيات Math: 200 جنيه



كتاب اكتشف Discover: 170 جنيهاً

الصف الثالث الابتدائي:

كتاب Connect 3: 120 جنيهاً



كتاب Connect Plus 3: 170 جنيهاً



كتاب رياضيات Math: 215 جنيهاً



كتاب اكتشف Discover: 175 جنيهاً

الصف الرابع الابتدائي:

كتاب Connect Plus: 185 جنيهاً



كتاب Connect 4: 155 جنيهاً



كتاب ICT: 129 جنيهاً

الصف الخامس الابتدائي:

كتاب Connect Plus 5: 167 جنيهاً

كتاب Connect 5: 155 جنيهاً

كتاب ICT: 129 جنيهاً

الصف السادس الابتدائي:

كتاب Connect Plus 6: 175 جنيهاً

كتاب Connect 6: 157 جنيهاً

كتاب ICT: 129 جنيهاً

المرحلة الإعدادية:

الصف الثاني الإعدادي:

كتاب الإنجليزي: 157 جنيهاً

كتاب الرياضيات شرح: 125 جنيهاً

الصف الثالث الإعدادي:

كتاب الإنجليزي: 158 جنيهاً



كتاب الرياضيات شرح: 130 جنيهاً

المرحلة الثانوية:

الصف الثالث الثانوي:

كتاب Biology شرح: 450 جنيهاً

كتاب Physics شرح: 485 جنيهاً

كتاب فرنسي 235: 235 جنيهاً

كتاب Statics لغات: 315 جنيهاً

كتاب Dynamics لغات: 325 جنيهاً

كتاب Algebra لغات: 345 جنيهاً

كتاب Calculus لغات: 320 جنيهاً

كتاب جبر شرح: 225 جنيهاً

كتاب تفاضل شرح: 230 جنيهاً

كتاب استاتيكا شرح: 220 جنيهاً

كتاب ديناميكا شرح: 235 جنيهاً



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