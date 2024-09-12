ما هو سعر كتاب الأضواء علوم أولى إعدادي ترم أول ٢٠٢٥ المنهج الجديد؟
سعر كتاب الأضواء .. شهدت الساعات الماضية زيادة معدلات بحث الطلاب وأولياء الأمور عن قائمة أسعار الكتب الخارجية 2025 وخاصة سعر كتاب الأضواء لجميع الصفوف التعليمية في كافة المواد، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.
وتنشر “الموجز” قائمة بأسعار الكتب الخارجية 2025 لكافة المراحل التعليمية في جميع المواد، بجميع المحافظات.
أسعار كتب الأضواء:
- سعر كتاب الأضواء في مادة اللغة الإنجليزية كي جي وان وكي جي تو: 85 جنيه
- سعر كتاب الأضواء في مادة الرياضيات الصف الأول الابتدائي: 100 جنيه
- سعر كتاب الأضواء في مادة اللغة العربية الصف الأول الابتدائي: 115 جنيه
- سعر كتاب الأضواء في مادة اللغة العربية الصف الثاني الابتدائي: 120 جنيه
أسعار كتب امتحان:
- سعر كتاب الامتحان في مادة العلوم الصف الأول الإعدادي: 120 جنيه
- سعر كتاب الامتحان في مادة اللغة العربية الصف الأول الإعدادي: 135 جنيه
- سعر كتاب الامتحان في مادة العلوم الصف الثاني الإعدادي: 120 جنيه
- سعر كتاب الامتحان في مادة اللغة العربية الصف الثاني الإعدادي: 140 جنيه
- سعر كتاب الامتحان في مادة اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي: 145 جنيه
- سعر كتاب الامتحان في مادة العلوم الصف الثالث الإعدادي: 130 جنيه
- سعر كتاب الامتحان في مادة الأحياء الصف الثالث الإعدادي: 140 جنيه
- سعر كتاب الامتحان في مادة الجيولوجيا الصف الثالث الثانوي: 225 جنيه
أسعار كتب المعاصر:
- سعر كتاب المعاصر في مادة كونكت كي جي تو وكي جي وان: 100 جنيه
- سعر كتاب المعاصر في مادة بلس كي جي وان وكي جي تو: 130 جنيه
- سعر كتاب المعاصر في مادة كونكت الصف الأول الابتدائي: 120 جنيه
- سعر كتاب المعاصر في مادة كونكت الصف الثاني الابتدائي: 125 جنيه
- سعر كتاب المعاصر في مادة كونكت بلس الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي: 165 جنيه
أسعار كتب Bit by Bit:
- سعر كتاب Bit by Bit في مادة كونكت 1 وكونكت 2 الصف الأول والثاني الابتدائي: 95 جنيه
- سعر كتاب Bit by Bit في الصف الأول والثاني الإعدادي: 105 جنيه
- سعر كتاب Bit by Bit في مادة كونكت 3 الصف الثالث الابتدائي: 100 جنيه
- سعر كتاب Bit by Bit في مادة كونكت 4 الصف الرابع الابتدائي: 105 جنيه
ويمكن للطالب الحصول على هذه الكتب من المكاتب والمتاجر المتخصصة في كافة المحافظات.
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