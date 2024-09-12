ما هو سعر كتاب الأضواء علوم أولى إعدادي ترم أول ٢٠٢٥ المنهج الجديد؟

سعر كتاب الأضواء .. شهدت الساعات الماضية زيادة معدلات بحث الطلاب وأولياء الأمور عن قائمة أسعار الكتب الخارجية 2025 وخاصة سعر كتاب الأضواء لجميع الصفوف التعليمية في كافة المواد، استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد.

وتنشر “الموجز” قائمة بأسعار الكتب الخارجية 2025 لكافة المراحل التعليمية في جميع المواد، بجميع المحافظات.



الكتب الخارجية

أسعار كتب الأضواء:

سعر كتاب الأضواء في مادة اللغة الإنجليزية كي جي وان وكي جي تو: 85 جنيه



سعر كتاب الأضواء في مادة الرياضيات الصف الأول الابتدائي: 100 جنيه



سعر كتاب الأضواء في مادة اللغة العربية الصف الأول الابتدائي: 115 جنيه



سعر كتاب الأضواء في مادة اللغة العربية الصف الثاني الابتدائي: 120 جنيه

أسعار كتب امتحان:



سعر كتاب الامتحان في مادة العلوم الصف الأول الإعدادي: 120 جنيه



سعر كتاب الامتحان في مادة اللغة العربية الصف الأول الإعدادي: 135 جنيه



سعر كتاب الامتحان في مادة العلوم الصف الثاني الإعدادي: 120 جنيه



سعر كتاب الامتحان في مادة اللغة العربية الصف الثاني الإعدادي: 140 جنيه



سعر كتاب الامتحان في مادة اللغة العربية الصف الثالث الإعدادي: 145 جنيه



سعر كتاب الامتحان في مادة العلوم الصف الثالث الإعدادي: 130 جنيه



سعر كتاب الامتحان في مادة الأحياء الصف الثالث الإعدادي: 140 جنيه



سعر كتاب الامتحان في مادة الجيولوجيا الصف الثالث الثانوي: 225 جنيه

أسعار كتب المعاصر:

سعر كتاب المعاصر في مادة كونكت كي جي تو وكي جي وان: 100 جنيه



سعر كتاب المعاصر في مادة بلس كي جي وان وكي جي تو: 130 جنيه



سعر كتاب المعاصر في مادة كونكت الصف الأول الابتدائي: 120 جنيه



سعر كتاب المعاصر في مادة كونكت الصف الثاني الابتدائي: 125 جنيه



سعر كتاب المعاصر في مادة كونكت بلس الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي: 165 جنيه

أسعار كتب Bit by Bit:

سعر كتاب Bit by Bit في مادة كونكت 1 وكونكت 2 الصف الأول والثاني الابتدائي: 95 جنيه



سعر كتاب Bit by Bit في الصف الأول والثاني الإعدادي: 105 جنيه



سعر كتاب Bit by Bit في مادة كونكت 3 الصف الثالث الابتدائي: 100 جنيه



سعر كتاب Bit by Bit في مادة كونكت 4 الصف الرابع الابتدائي: 105 جنيه

ويمكن للطالب الحصول على هذه الكتب من المكاتب والمتاجر المتخصصة في كافة المحافظات.

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