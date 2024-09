توزيع منهج الصف الأول الإعدادي الجديد لكل المواد 2025 الترم الأول بالتفصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إدخال تعديلات جديدة على المناهج الدراسية لطلاب الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025، حيث أصبح الصف الأول الإعدادي ضمن المناهج الدراسية الجديدة المسمى "تعليم 2.0". يهدف النظام إلى تعزيز أساليب التعليم المتطورة، والتي تركز على استخراج نواتج التعلم بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة تفاصيل منهج الصف الأول الإعدادي الجديد.

توزيع منهج الصف الأول الإعدادي الجديد

1. اللغة العربية:

الوحدة الأولى: هويتي

موضوعات تشمل الهوية وتأثيراتها على بناء الشخصية.

نصوص أدبية مثل مقطع من رواية "زينب" وقصيدة "بني مصر".

الوحدة الثانية: هواياتي

مواضيع متنوعة تتناول الرياضة والأدب، بما في ذلك مقابلة مع بطل عالم في الإسكواش وقصيدة "يا شعر".

2. اللغة الإنجليزية:

Module 1: All about me

وحدات تعليمية حول الصيف العظيم، الشبكة الاجتماعية، والوقت.

Module 2: All around me

مواضيع تشمل الحياة الرقمية والطبيعة والأغذية المفيدة.

3. العلوم:

الوحدة الأولى: المادة

دراسة تركيب الذرة والجدول الدوري وخصائص المادة.

الوحدة الثانية: مجالات القوى

يتناول قوى الكهرباء والمغناطيسية والجاذبية.

الوحدة الثالثة: الكائنات الحية

تحليل الخلايا والميكروبات وخصائص الكائنات الحية.

الوحدة الرابعة: نظام الأرض والشمس والقمر

يشمل دروساً حول النظام الشمسي وظاهرة خسوف القمر.

4. الرياضيات:

الوحدة الأولى: الأعداد والعمليات عليها

دراسة النسبة المئوية والتناسب والمجموعات.

الوحدة الثانية: الجبر

يشمل التعبيرات الرياضية والمعادلات الخطية.

الوحدة الثالثة: الإحصاء

تنظيم البيانات والوسط الحسابي والقطاعات الدائرية.

الوحدة الرابعة: الهندسة والقياس

يتناول أنواع الزوايا والمثلثات والأشكال الهندسية.

5. الدراسات الاجتماعية:

الوحدة الأولى: الملامح الطبيعية لقارة أفريقيا وحضارتها القديمة

دراسة موقع قارة أفريقيا، مظاهر سطحها، وحضاراتها القديمة.

الوحدة الثانية: الحضارة المصرية القديمة

تشمل عصر الدولة القديمة والوسطى والحديثة.

الوحدة الثالثة: النظم البيئية في قارة أفريقيا

دراسة النظم البيئية مثل الغابات، الحشائش، والصحاري.

الوحدة الرابعة: علاقة مصر بإفريقيا خلال العصور الوسطى

تناول دور الإسلام في إفريقيا وعلاقة مصر بالقارة.





