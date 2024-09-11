نشرة الموجز التعليمية .. نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة .. تعرف علي أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024

نشرة الموجز التعليمية .. نستعرض أبرز الموضوعات التعليمية خلال الساعات الماضية وتضمنت النشرة التعليمية عدد من الموضوعات الهامة. نرصد تفاصيلها في التقرير التالي.

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 88.92%



نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني2024 .. أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 97,002 طالبًا وطالبة، حضر منهم 96,946 طالبًا وطالبة، وحقق عدد الناجحين ضمن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 حوالي 86,200 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 88.92%.

بالنسبة لشعبة (علمي علوم)، تقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 57,274 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57,236، وبلغ عدد الناجحين ضمن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 51,036، بنسبة نجاح وصلت إلى 89.17%.

وفي شعبة (علمي رياضة)، تقدم 9,907 طلاب وطالبات، حضر منهم 9,895، وحقق النجاح 8,669، بنسبة نجاح بلغت 87.61%.

أما في الشعبة الأدبية، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني 29,821 طالبًا وطالبة، حضر منهم 29,815، وحقق النجاح ضمن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2024 حوالي 26,495، بنسبة نجاح بلغت 88.86%.

تطوير الثانوية العامة في مصر هو محور رئيسي في نظام التعليم الوطني، ويهدف إلى تحسين جودة التعليم وملاءمة نظام التعليم لمتطلبات العصر الحديث. تشمل جهود تطوير الثانوية العامة عدة جوانب رئيسية:

1. إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة:

تتضمن تحديث المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل ومهارات القرن الواحد والعشرين. يشمل ذلك التركيز على التفكير النقدي، الإبداع، وحل المشكلات.



تبسيط نظام الامتحانات وتقليل الاعتماد على التقييم النهائي. التركيز على التقييم المستمر وتطوير نظام امتحانات يضمن قياس مستوى الطلاب بشكل أكثر دقة.

2. التكنولوجيا والتعليم الرقمي:



التعلم الرقمي: دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية عبر استخدام المنصات الإلكترونية والمواد الدراسية الرقمية.



البرمجيات التعليمية: تقديم أدوات وبرامج تعليمية تفاعلية تعزز من تعلم الطلاب وتجعل العملية التعليمية أكثر جذبًا.



التدريب الرقمي للمعلمين: توفير دورات تدريبية للمعلمين لتطوير مهاراتهم في استخدام التكنولوجيا التعليمية.

3. تطوير قدرات المعلمين:

توفير برامج تدريبية لتحديث مهارات المعلمين وإطلاعهم على أحدث طرق التدريس والتقنيات التعليمية.



وضع أنظمة لتقييم أداء المعلمين بشكل دوري وتحسين جودة التعليم بناءً على نتائج التقييم.

4. تحسين بيئة المدارس:

تطوير وتحسين المرافق التعليمية، بما في ذلك توفير فصول دراسية مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية.



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تعرف علي أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024



أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024 .. ارتفعت معدلات البحث من الطلاب وأولياء الأمور، عبر محركات البحث عن أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024 ، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم ، عن إجراء تعديل على نتيجة الثانويةالعامة وإضافة درجتين بالأمس، لكل طلاب شعبة العلمي.

وتنشر “الموجز” تقرير عن أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024

تُعد جامعة 6 أكتوبر من بين أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024 ، وتأتي في المرتبة الأولى من حيث انخفاض المصروفات الدراسية، تليها مجموعة من الجامعات الأخرى:

جامعة 6 أكتوبر

جامعة الأهرام الكندية

تعتبر من الجامعات ذات المصروفات الدراسية المنخفضة حالياً.

وتشمل القائمة كذلك الجامعات التالية :



الجامعة الروسية المصرية.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

الجامعة البريطانية.

جامعة فاروس.

جامعة هليوبوليس.

الجامعة الحديثة.

كليات جامعة 6 أكتوبر:

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