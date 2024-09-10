تعرف علي أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024

أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024 .. ارتفعت معدلات البحث من الطلاب وأولياء الأمور، عبر محركات البحث عن أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024 ، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم ، عن إجراء تعديل على نتيجة الثانويةالعامة وإضافة درجتين بالأمس، لكل طلاب شعبة العلمي.

وتنشر “الموجز” تقرير عن أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024

تُعد جامعة 6 أكتوبر من بين أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024 ، وتأتي في المرتبة الأولى من حيث انخفاض المصروفات الدراسية، تليها مجموعة من الجامعات الأخرى:

جامعة 6 أكتوبر

جامعة الأهرام الكندية

تعتبر من الجامعات ذات المصروفات الدراسية المنخفضة حالياً.

وتشمل القائمة كذلك الجامعات التالية :



الجامعة الروسية المصرية.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

الجامعة البريطانية.

جامعة فاروس.

جامعة هليوبوليس.

الجامعة الحديثة.

كليات جامعة 6 أكتوبر:

تتعدد الكليات في جامعة 6 أكتوبر، والتي تُصنف ضمن أرخص الجامعات الخاصة في مصر 2024 ، وتشتمل على:

كلية الطب

كلية طب الأسنان

كلية التمريض

كلية الهندسة

كلية العلاج الطبيعي

كلية العلوم الصحية

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب

كلية ترجمة إنجليزي

كلية الإعلام

كلية التربية

كلية الفنون التطبيقية

كلية السياحة والفنادق

مصاريف كليات جامعة 6 أكتوبر لعام 2024:

تتيح جامعة 6 أكتوبر للطلاب تقسيط المصاريف الدراسية على ترمين، حيث يتم دفع 60% من المصاريف في الترم الأول والباقي في الترم الثاني. وتأتي المصاريف الدراسية كما يلي:

كلية طب الأسنان: 110 ألف جنيه

كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه

كلية التمريض: 35 ألف جنيه

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 42 ألف جنيه

كلية الطب التمريض: 30 ألف جنيه

كلية الهندسة: 55 ألف جنيه

كلية الإعلام وفنون الاتصال: 38,500 جنيه

كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه

كلية ترجمة إنجليزي: 35 ألف جنيه

كلية اقتصاد عربي: 33 ألف جنيه

كلية التربية: 30 ألف جنيه

كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه

مصاريف الجامعة الروسية المصرية لعام 2024:

الجامعة الروسية المصرية هي أيضاً من بين الجامعات ذات المصروفات المنخفضة، ومصاريف كلياتها كالتالي:

كلية الطب وجراحة الأسنان: 57 ألف جنيه

كلية الهندسة: 30 ألف جنيه

كلية الصيدلة: 41 ألف جنيه

كلية الحوسبة المتقدمة: 24 ألف جنيه

كلية الصيدلة كلينيكال: 44 ألف جنيه

كليات علوم الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية: 21 ألف جنيه



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