مش هتصدق فوايده .. ماذا يحدث للجسمك عند تناول الحمص يومياً ؟

يُعدُّ الحمص مصدراً للعديد من المواد الغذائية المفيدة، حيثُ إنّه مصدرٌ غنيّ بالألياف، والكربوهيدرات، والبروتينات، ومجموعة فيتامين ب، وبعض المعادن، وغيرها، والتي نذكرها بشكل مفصّل فيما يأتي .

كنت أظهرت دراسة علمية حديثة أن تناول كوب واحد يوميًا من الحمص أو الفاصولياء السوداء يمكن أن يسهم في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.

وقد عُرضت نتائج الدراسة خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية، حيث أوضح الباحثون أن إدخال تعديلات بسيطة في النظام الغذائي، مثل تناول الحمص بانتظام، قد يُحدث فرقًا ملموسًا في مؤشرات الصحة.

الدراسة التي أجراها باحثون من معهد إلينوي للتكنولوجيا بشيكاغو، شملت 72 مشاركًا من المصابين بمقدمات السكري، حيث التزموا على مدار 12 أسبوعًا بتناول كوب يومي من الحمص أو الفاصولياء السوداء أو الأرز الأبيض.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت الحمص سجلت انخفاضًا في الكوليسترول من 200 إلى 186 ملغ/ديسيلتر، وهي نسبة كافية لإعادة مستويات الكوليسترول إلى النطاق الصحي. كما تراجع معدل الالتهابات في الدم لدى المجموعتين اللتين تناولتا البقوليات.

وأشارت خبيرة التغذية مورغان سميث إلى أن البقوليات مثل الحمص والفاصولياء ليست فقط مغذية، بل متوفرة وسهلة التحضير، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لتحسين النظام الغذائي.

من جانبها، أكدت الباحثة إنديكا إيديريسينغه أن بعض المشاركين واجهوا اضطرابات هضمية طفيفة في البداية، لكن أجسامهم تأقلمت سريعًا، مضيفةً أن "إضافة القليل من التوابل يجعل هذه الوجبات مغذية ولذيذة في آنٍ واحد".

ورغم أن التوصيات الحالية تنصح بتناول كوب ونصف من البقوليات أسبوعيًا، إلا أن الدراسة تُبرز أن كوبًا يوميًا من الحمص أو الفاصولياء السوداء يمكن أن يشكّل خطوة بسيطة وفعالة نحو صحة أفضل.

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