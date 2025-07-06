الصحة توضح: الجذام لا يُعدي بسهولة والعلاج مجاني بالكامل

رغم مرور عقود على اكتشاف علاجه، لا يزال مرض الجذام يُحاط بالخوف والوصمة الاجتماعية، ولكن وزارة الصحة والسكان أكدت مؤخرًا أن المرض لا ينتقل بسهولة، وأن علاجه متوفر مجانًا في جميع الوحدات الصحية، داعية إلى دعم المصابين بدلًا من عزلهم.

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تصريح رسمي: المرض لا يُعدي بالمصافحة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مرض الجذام لا يُعد من الأمراض سريعة الانتقال، إذ يتطلب مخالطة وثيقة وطويلة الأمد مع شخص مصاب لم يتلقَّ العلاج، وأضاف أن المصافحة أو التلامس العابر لا ينقل العدوى، وهو ما يفند الشائعات التي تُسبب عزلة اجتماعية للمصابين.

تعريف بالمرض وأعراضه

الجذام مرض بكتيري مزمن تسببه بكتيريا المتفطرة الجذامية، ويؤثر على الجلد، والأعصاب الطرفية، والجهاز التنفسي العلوي، وتظهر أعراضه على شكل بقع فاتحة أو حمراء لا تؤلم، أو خدر في مناطق معينة بالجسم. ويمكن علاجه بالكامل إذا تم اكتشافه مبكرًا.

العلاج فعال ومجاني للجميع

أكدت وزارة الصحة أن العلاج متوفر مجانًا ضمن برنامج القضاء على الجذام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ويشمل علاجًا ثلاثيًا فعالًا يقدَّم في وحدات الجلدية والمستشفيات المتخصصة، ويؤدي إلى شفاء تام بنسبة تتجاوز 95% حال التزام المريض بالخطة العلاجية.

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تواصل الوزارة تنفيذ خطط للوصول إلى صفر حالات جديدة للجذام، من خلال حملات الكشف المبكر، وزيارات ميدانية للقرى، وتدريب الأطقم الطبية على سرعة التشخيص، كما يتم تسجيل الحالات إلكترونيًا لضمان التتبع والمتابعة المستمرة.

دعوة لعدم وصم المرضى

شددت الوزارة على ضرورة نبذ التمييز ضد مرضى الجذام، موضحة أن المريض الذي يبدأ العلاج لا يمثل أي خطر على الآخرين، وناشدت الإعلام والمجتمع المدني بالمشاركة في نشر الوعي والتصدي للوصمة التي تُعد أكبر عائق أمام العلاج المبكر.

بيان الصحة: وعي المجتمع هو خط الدفاع الأول

قالت وزارة الصحة في ختام بيانها:

"نؤكد للمواطنين أن الجذام مرض يمكن علاجه ولا يشكل خطرًا عند التشخيص المبكر، وندعو كل من يشعر بأعراض غريبة إلى التوجه لأقرب وحدة صحية".

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