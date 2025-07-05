الشمام.. فاكهة صيفية تحارب التجاعيد وترطب الجسم وتدعم المناعة

الشمام، أو ما يُعرف بالبطيخ الأصفر، يُعتبر من أكثر الفواكه الصيفية المنعشة والمحبوبة في الوطن العربي، لما يتمتع به من طعم حلو وقوام خفيف، إلى جانب قيمته الغذائية العالية، ويُعد الشمام خيارًا مثاليًا في الأيام الحارة، لأنه يحتوي على نسبة ماء تفوق 90%، ما يجعله فعالًا في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

ويعرض لكم الموجز فوائد الشمام .

يحارب التجاعيد ويحافظ على شباب البشرة

واحدة من أبرز فوائد الشمام تكمن في محتواه الغني بفيتامين A وC، وهما عنصران أساسيان في محاربة التجاعيد وتأخير ظهور علامات التقدم في السن، كما تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على مقاومة الجذور الحرة التي تؤدي إلى تلف خلايا الجلد، مما يجعل الشمام فاكهة طبيعية للعناية بالبشرة.

درع مناعي ضد الفيروسات

الشمام يحتوي على فيتامين C بنسب مرتفعة، مما يعزز مناعة الجسم ضد الفيروسات والعدوى الموسمية، كما يساهم في دعم كفاءة الجهاز التنفسي، خاصة عند الأطفال وكبار السن، ويعد إدخاله ضمن النظام الغذائي وسيلة فعالة لدعم المناعة بشكل طبيعي.

مناسب لمرضى الضغط والقلب

بفضل احتوائه على البوتاسيوم، يساعد الشمام على تنظيم ضغط الدم وتقليل التوتر في الأوعية الدموية، مما يفيد مرضى القلب وارتفاع الضغط، كما يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكتات القلبية عند تناوله بانتظام ضمن نظام غذائي متوازن.

خفيف على المعدة ومفيد للهضم

يتميز الشمام بأنه سهل الهضم وخفيف على المعدة، ما يجعله مناسبًا لمرضى القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي، كما أن الألياف الطبيعية الموجودة به تساهم في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

الشمام في العناية بالبشرة والعصائر الصحية

لا تقتصر فوائد الشمام على تناوله كفاكهة، بل يمكن استخدامه أيضًا في وصفات العناية بالبشرة المنزلية، حيث يُستخدم لبّه في عمل أقنعة ترطيب طبيعية للوجه، لما يحتويه من ماء وفيتامينات تساعد على تجديد الخلايا ومنح البشرة إشراقة طبيعية، كما يدخل الشمام في تحضير العصائر والمشروبات الصيفية الصحية، ويمكن مزجه مع الليمون أو النعناع للحصول على مشروب مرطب ومفيد في نفس الوقت.

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