الشاي بالحليب.. سر الدفء والفوائد الصحية المدهشة في كوب واحد

يُعتبر الشاي بالحليب من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، سواء في الشرق الأوسط أو الهند أو المملكة المتحدة، فهو لا يتميز فقط بطعمه اللذيذ والدافئ، بل يحمل في طياته العديد من الفوائد الصحية التي قد يجهلها الكثيرون، ويجمع هذا المشروب بين خصائص الشاي المضادة للأكسدة وفوائد الحليب الغني بالعناصر الغذائية، ليصبح كوبًا يجمع بين النكهة والصحة.

ويعرض لكم الموجز فوائد الشاي بالحليب .

فوائد الشاي بالحليب الصحية

1. تعزيز الهضم وتهدئة المعدة

الشاي، وخاصة الشاي الأسود المستخدم غالبًا في تحضير هذا المشروب، يحتوي على مركبات "الفلافونويد" التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتهدئة اضطرابات المعدة، وإضافة الحليب الدافئ تساهم في تقليل الحموضة وتلطيف بطانة المعدة.

2. مصدر للطاقة والتركيز

الكافيين الموجود في الشاي يمنح الجسم دفعة من النشاط دون التسبب في العصبية المفرطة كما يفعل القهوة لدى البعض، كما أن الحليب يحتوي على البروتينات والسكريات الطبيعية التي توفر طاقة مستدامة، مما يجعل الشاي بالحليب مشروبًا مثاليًا في بداية اليوم أو خلال فترات العمل.

3. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الشاي على مضادات أكسدة مثل الكاتيشين والثيانين، والتي تلعب دورًا في محاربة الجذور الحرة وتأخير علامات الشيخوخة، ودعم الجهاز المناعي، وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

4. دعم صحة العظام

الحليب مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين D، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على قوة العظام والأسنان، وتناول الشاي بالحليب بانتظام يمكن أن يساهم في الوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى كبار السن.

5. تحسين المزاج ومقاومة التوتر

يساعد كوب الشاي بالحليب الدافئ في الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر والقلق، كما أن مادة "الثيانين" الموجودة في الشاي تساهم في تعزيز الشعور بالهدوء وتحسين المزاج العام.

هل يؤثر الحليب على فوائد الشاي؟

يرى بعض الخبراء أن الحليب قد يقلل من فعالية مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، حيث ترتبط البروتينات الموجودة في الحليب بهذه المواد، مما يحد من امتصاص الجسم لها، إلا أن الأبحاث ما زالت متضاربة في هذا الشأن، ويُرجّح أن الفوائد العامة للمشروب تبقى قائمة، خاصة إذا تم تناوله باعتدال.

أفضل طريقة لتحضير الشاي بالحليب

للحصول على أفضل مذاق وفائدة، يُفضل غلي الشاي أولًا في الماء، ثم يُضاف الحليب الساخن تدريجيًا مع التقليب، ويمكن تحليته بالعسل الطبيعي بدلًا من السكر الأبيض للحصول على فائدة إضافية، كما يمكن إضافة القليل من القرفة أو الهيل لتعزيز النكهة والفوائد الصحية.

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