فوائد زيت النعناع.. لعلاج نزلات البرد واضطرابات الجهاز الهضمي

فوائد زيت النعناع.. يُعد من الزيوت العطرية الطبيعية التي اكتسبت شهرة واسعة في عالم العناية بالبشرة، خاصة عند استخدامه قبل النوم.

وبفضل تركيبة زيت النعناع الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات النشطة مثل المنثول، يُقدم هذا الزيت فوائد مذهلة للوجه تجعله خياراً مثالياً ضمن الروتين الليلي للعناية بالبشرة.

فوائد زيت النعناع

الموجز ينقل لكم عبر السطور التالية، أبرز فوائد زيت النعناع للوجه قبل النوم تتمثل في قدرته على تنقية البشرة وتنشيط الدورة الدموية، مما يمنح الوجه إشراقة صحية في الصباح، كما يمتاز بخواصه المضادة للبكتيريا، ما يجعله فعالاً في محاربة حب الشباب وتنقية المسام من الشوائب والدهون الزائدة.

إضافة إلى ذلك، يُساعد زيت النعناع على تهدئة التهيجات الجلدية والاحمرار بفضل خصائصه المبردة والمضادة للالتهابات، ما يجعله مفيداً للبشرة الحساسة أو المعرضة للحكة والاحمرار، كما يساهم في تقليل الانتفاخات تحت العينين عند استخدامه بطريقة مخففة ومدروسة.

أبرز فوائد زيت النعناع

ولا تقتصر فوائد زيت النعناع على الجانب التجميلي فحسب، بل إن رائحته المنعشة تساهم في تحسين جودة النوم وتقليل التوتر، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحة البشرة بشكل عام.

ومع ذلك، يُنصح باستخدام زيت النعناع مخففاً مع زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو اللوز، لتجنب تهيج البشرة أو جفافها، خاصة لمن لديهم بشرة حساسة، ويُفضل إجراء اختبار بسيط على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه على الوجه بالكامل.

كيفية استخدام زيت النعناع لنزلات البرد

وهناك عدة طرق مختلفة لاستخدام زيت النعناع لعلاج أعراض البرد، وينصح «Healthline» باستنشاقه للمساعدة في تقليل الألم والالتهابات، وإذا تسببت البرد أو الحمى في حدوث الصداع، فيمكنك وضع قطرات مخففة من زيت النعناع على صدغك للتخفيف، حيث تقول الرابطة الوطنية للعلاج العطري الشامل «NAHA» أن هناك طريقتين للاستنشاق.

الطريقة الأولى هي وضع قطرتين إلى أربع قطرات على منديل أو كرة قطنية، ووضعها في راحة يديك واستنشاقها.

الطريقة الأخرى هي إضافة 3 إلى 5 قطرات في زجاجة مختلفة ثم رجها ثم استنشاقها.

كما أن استنشاق البخار يعتبر مفيدًا أيضًا بشكل خاص إذا كنت تعاني من نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الاحتقان أو التهاب الشعب الهوائية.

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