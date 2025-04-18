أسباب الإصابة بأمراض القلب وطرق الوقاية الفعّالة للحفاظ على صحة القلب

تعد أمراض القلب من أكثر الأسباب شيوعًا للوفاة في العالم، وتتعدد أسباب الإصابة بها، بدءًا من العوامل الوراثية، وصولًا إلى العادات اليومية غير الصحية، ورغم أنها تعتبر من الأمراض التي ترتبط في أغلب الأحيان بالتقدم في العمر، فإن العديد من العوامل القابلة للتعديل تلعب دورًا كبيرًا في الوقاية منها.

ويتناول الموجز في هذا التقرير أسباب الإصابة بأمراض القلب وطرق الوقاية منها.

أسباب الإصابة بأمراض القلب

العوامل الوراثية: يمكن أن تزيد العوامل الوراثية من احتمال إصابة الفرد بأمراض القلب، حيث تنتقل بعض الأمراض القلبية عبر الأجيال. إذا كان أحد أفراد العائلة يعاني من مرض في القلب، فقد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بها.

التدخين: يعد التدخين من أبرز العوامل المسببة لأمراض القلب، حيث يساهم في تدمير جدران الأوعية الدموية ويزيد من خطر انسداد الشرايين. كما يقلل التدخين من مستويات الكوليسترول الجيد ويزيد من مستويات الكوليسترول الضار، مما يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين.

الضغط الدموي المرتفع: يعتبر ارتفاع ضغط الدم من العوامل الرئيسية المسببة لأمراض القلب. يؤدي الضغط المرتفع إلى إرهاق القلب وزيادة احتمالية الإصابة بتصلب الشرايين، ما يضعف قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة.

نظام غذائي غير صحي: النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والكوليسترول يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الشرايين، ما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

قلة النشاط البدني: قلة الحركة أو عدم ممارسة الرياضة بانتظام يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. حيث أن النشاط البدني يعزز صحة القلب من خلال تحسين الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب.

السكري: مرض السكري، خاصة من النوع الثاني، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يمكن أن يساهم ارتفاع مستويات السكر في الدم في تدمير الأوعية الدموية وزيادة فرص الإصابة بأزمات قلبية.

طرق الوقاية من أمراض القلب

اتباع نظام غذائي صحي: يجب تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والكوليسترول، مع زيادة تناول الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبروتينات النباتية.

ممارسة الرياضة بانتظام: يوصى بممارسة الرياضة المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، مثل المشي السريع أو السباحة، وذلك لتحسين صحة القلب وتعزيز الدورة الدموية.

الإقلاع عن التدخين: التوقف عن التدخين يعد من أهم الخطوات للوقاية من أمراض القلب. يمكن للأشخاص المدخنين أن يطلبوا المساعدة من الأطباء للحصول على دعم لإيقاف هذه العادة.

التحكم في ضغط الدم: من المهم متابعة مستوى ضغط الدم بانتظام والحفاظ عليه ضمن المعدلات الطبيعية من خلال تغيير نمط الحياة، مثل تقليل تناول الملح، والحد من التوتر.

مراقبة مستويات السكر في الدم: يجب على مرضى السكري اتباع خطة علاجية فعالة وتنظيم مستويات السكر في الدم، وكذلك مراقبة هذه المستويات بشكل دوري لتجنب المضاعفات المرتبطة بالقلب.

الحفاظ على وزن صحي: يساعد الحفاظ على وزن مناسب في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أن زيادة الوزن تزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري.

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