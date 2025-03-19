كيف ينتقل فيروس الهربس؟.. طرق العدوى وأهم وسائل الوقاية

يعد فيروس الهربس أو المعروف أيضًا بفيروس الهربس البسيط (HSV-1)، هو عدوى شائعة تُسبب بثورًا أو قرحًا مؤلمة، حيث ينتشر فيروس الهربس بشكل رئيسي عن طريق التلامس الجلدي، ويمكن أن يعالج ولكن لا يمكن الشفاء التام منه.

فيروس الهربس

وخلال السطور التالية، يستعرض الموجز، أعراض فيروس الهربس وطرق العدوي بالإضافة إلي العلاج المتاح لهذا الفيروس والوقاية منه.

أعراض فيروس الهربس

عدوى فيروس الهربس تسبب التالي:

ظهور القرحات في الفم.

التهاب اللثة.

التهاب الفم الهربسي.

الحُمَّى والصداع.

الم شديد في الجسم.

التهاب الحلق (الحلأ الفموي).

تورّم الغدد الليمفاوية بالقرب من موضع العدوى.

طرق العدوى بـ فيروس الهربس

فيروس الهربس من أكثر الفيروسات المعدية بشدة، حيث ينتقل عن طريق ملامسة القروح أو الجلد أو الفم.

أنواع فيروس الهربس

هناك نوعان رئيسيان من الهربس: الهربس التناسلي (HSV-2) والهربس الفموي (HSV-1)، ولكل منهما خصائص وأعراض مختلفة.

فيروس الهربس الجلدي

الهربس الجلدي

الهربس الجلدي ينتقل عن طريق التلامس المباشر مع القروح أو من خلال ملامسة الجلد الملوث بالفيروس، ليظهر على الجلد في شكل بثور صغيرة مشابهة التي تظهر على الفم، كما يمكن تواجدها على اليدين والأصابع وجميع اجزاء الجسم، هذا النوع من الهربس يمكن أن عبارة عن قرح مستديرة مملؤة بالسوائل مصاحبة شعور بالحكة.

شكل الهربس الفموي

يعتبر الهربس الفموي من أكثر الأنواع شيوعًا للفيروس، ويظهر عادة على الشفاه أو حول الفم ليشكل بثور صغيرة إذا دققت النظر بها تلاحظ أنها مليئة بالسوائل.

وبحسب درجة العدوي يمكن أن تختفي القرح بعد عدد من الأيام في العديد من الحالات، وتلتئم من تلقاء نفسها، وفي بعض الحالات، قد تتكرر الإصابة بشكل دوري.

فيروس الهربس الفموي

علاج فيروس الهربس

أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس الهربس مرض مزمن يمكن السيطرة عليه عن طريق بعض الأدوية، لكنه لا يُشفى تمامًا، وتظل فيروسات الهربس متواجدة في الجسم وقد تُسبب نوبات متكررة من الأعراض مثل القرح والالتهابات.

الوقاية من فيروس الهربس

يمكنك تجنب الإصابة من فيروس الهربس عن طريق اتباع بعض التعليمات من بينها:

تجنب تقبيل الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض القروح خاصة في الفم.

تجنب ملامسة المناطق المصابة بفيروس الهربس.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مثل المناشف أو شفرات الحلاقة مع المصابين.

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