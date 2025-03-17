إهمال غسل الأسنان قبل النوم قد يهدد قلبك:تحذير من الدكتور كونال سود

يعد تنظيف الأسنان جزءًا أساسيًا من روتين العناية الشخصية اليومية، لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن إهمال غسل الأسنان قبل النوم قد يكون له تأثيرات سلبية لا تقتصر على صحة الفم فقط، بل تمتد لتؤثر على صحة القلب أيضًا، وفي هذا السياق، كشف طبيب مختص مفاجأة طبية عن الأضرار الصحية لتجاهل تنظيف الأسنان قبل النوم.

ويعرض لكم الموجز أهمية تنظيف الأسنان قبل النوم.

رأي الدكتور كونال سود حول إهمال غسل الأسنان وتأثيره على القلب:

قد يشير الدكتور كونال سود إلى أن إهمال غسل الأسنان قبل النوم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية جادة، وليس فقط في الفم ،ويوضح أن بكتيريا الفم الناتجة عن تراكم الطعام والبلاك يمكن أن تنتقل إلى مجرى الدم عبر اللثة الملتهبة، وعندما تصل هذه البكتيريا إلى القلب، قد تزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية، مثل تصلب الشرايين والتهابات القلب.

وقد يضيف الدكتور كونال سود أن العناية بالفم ليست مجرد مسألة تتعلق بالأسنان، بل هي جزء من رعاية الصحة العامة، وهو ينصح جميع المرضى بتبني روتين يومي للعناية بالأسنان، يشمل غسل الأسنان مرتين يوميًا باستخدام معجون يحتوي على الفلورايد، بالإضافة إلى استخدام خيط الأسنان بشكل منتظم، كما يُشدد على ضرورة زيارة طبيب الأسنان بانتظام للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية قد تؤثر على القلب في المستقبل.

العلاقة بين صحة الأسنان وصحة القلب:

ما قد لا يعرفه كثير من الناس هو أن الإهمال في العناية بصحة الفم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية أبعد من الفم ،وأكد الطبيب المختص أن الدراسات الحديثة أظهرت ارتباطًا قويًا بين صحة الأسنان وصحة القلب، وإذا تركت البكتيريا والفطريات تتراكم في الفم، يمكن أن تصل إلى مجرى الدم وتؤثر على الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، والدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة هم أكثر عرضة للإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.

التوصيات للحفاظ على صحة الفم والقلب:

يجب غسل الأسنان بشكل جيد مرتين يوميًا، وخاصة قبل النوم، باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

استخدام خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام بين الأسنان، لأن الفرشاة لا تصل إلى الأماكن الصغيرة بين الأسنان.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام لفحص الصحة الفموية وعلاج أي مشكلات في مراحلها المبكرة.

الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتكامل يساهم في تقوية الأسنان واللثة، مثل تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفيتامينات.

تجنب التدخين والمشروبات السكرية التي تؤدي إلى تفاقم مشاكل الفم واللثة.

اقرأ أيضا : الهربس الفموي.. فيروس خطير يهدد الأطفال بسبب عادة شائعة

زيت الزيتون.. الذهب السائل لصحة أفضل وحياة أطول تعرف على فوائده





