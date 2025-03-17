زيت الزيتون.. الذهب السائل لصحة أفضل وحياة أطول تعرف على فوائده

يُعتبر زيت الزيتون واحدًا من أكثر الزيوت شهرة واستخدامًا في العالم، وذلك بفضل نكهته الفريدة وفوائده الصحية العديدة. يتم استخلاص هذا السائل الذهبي من الزيتون عبر عملية دقيقة تشمل الحصاد، السحق، والعصر، ما يمنحه قوامًا مخمليًا ونكهة غنية تُضفي لمسة مميزة على مختلف الأطباق.

إلى جانب مذاقه الفريد، يُعد زيت الزيتون كنزًا غذائيًا غنيًا بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تدعم صحة الجسم بطرق مذهلة.

ويستعرض الموجز في هذا التقرير، الفوائد الصحية لزيت الزيتون.

زيت الزيتون



يعزز صحة القلب



يتميز زيت الزيتون بمحتواه العالي من الدهون الأحادية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك، الذي يلعب دورًا مهمًا في تقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. تساهم هذه الدهون الصحية في تقليل الالتهابات وتحسين مستويات الكوليسترول، ما يحافظ على صحة القلب.

دراسة "بريميد" (Prevención con Dieta Mediterránea) التي أُجريت في إسبانيا أكدت أن اتباع نظام غذائي غني بزيت الزيتون البكر الممتاز يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما أظهرت دراسات أخرى أن النظام الغذائي المتوسطي، الغني بزيت الزيتون، يساعد في الحد من تصلب الشرايين ويحافظ على تدفق الدم بسلاسة.

يقوي العظام



زيت الزيتون ليس مجرد إضافة لذيذة للأطباق، بل قد يكون سلاحًا فعالًا في الحفاظ على صحة العظام.

يحتوي على مركبات البوليفينول التي تعزز بناء العظام وتقلل من فقدان الكتلة العظمية، مما يجعله خيارًا رائعًا للوقاية من هشاشة العظام، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

يقلل الالتهابات المزمنة



يُعتبر الالتهاب المزمن عاملًا رئيسيًا وراء العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان.

يحتوي زيت الزيتون على مركبات نشطة مثل الأوليوكانثال والأوليوروبين التي تعمل على تقليل مستويات المؤشرات الالتهابية في الجسم، مما يساهم في الوقاية من العديد من الأمراض المرتبطة بالالتهاب.

يحسن صحة الدماغ ويقلل من خطر الخرف



تشير الأبحاث إلى أن زيت الزيتون قد يكون مفتاحًا للحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر، بفضل محتواه من الدهون الأحادية غير المشبعة ومضادات الأكسدة، يُساعد زيت الزيتون في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يحافظ على وظائف الدماغ مع التقدم في العمر.

في دراسة حديثة شملت أكثر من 90 ألف شخص، وُجد أن تناول نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يوميًا يقلل من خطر الوفاة بسبب الخرف بنسبة 28%، حتى استبدال ملعقة صغيرة من المايونيز أو السمن بزيت الزيتون يوميًا قد يقلل من خطر الوفاة بالخرف بنسبة تصل إلى 14%.

يدعم صحة المفاصل



بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، قد يساعد زيت الزيتون في حماية المفاصل وتحسين مرونتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهابات المفاصل.

كما أن بعض الدراسات الأولية على الحيوانات تشير إلى أن زيت الزيتون قد يكون له دور في تقليل الألم وتحسين وظائف المفاصل، لكن هناك حاجة إلى المزيد من الأبحاث البشرية لتأكيد هذه النتائج.

زيت الزيتون

يقي من السرطان



تُظهر الأبحاث أن زيت الزيتون قد يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من السرطان، بفضل احتوائه على مركبات نباتية نشطة مثل الأولياسين التي قد تمنع تكوّن الأورام السرطانية.

وفقًا لإحدى الدراسات، فإن استهلاك زيت الزيتون بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 31%، كما تشير الأدلة إلى أن له تأثيرًا وقائيًا قويًا ضد سرطانات الجهاز الهضمي والثدي والمسالك البولية.



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