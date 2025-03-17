علاج حساسية الجلد بالأعشاب الطبيعية.. حلول فعالة لتهدئة البشرة

حساسية الجلد.. قد يتعرض بعض الأشخاص إلى الحكة أو الاحمرار الشديد نتيجة البشرة الحساسة، لذلك سوف نتعرف على ما هي طرق علاج البشرة الحساسة بالأعشاب، فهناك العديد من طرق العلاج المختلفة والتي تكون الأعشاب واحدة منها، وسوف نقدم من خلال موقع الموجز، كيفية علاج حساسية الجلد بالأعشاب.

كيفية علاج حساسية الجلد بالأعشاب

أسباب حساسية الجلد

في إطار الحديث عما هي طرق علاج البشرة الحساسة، يوجد هناك مجموعة من الأسباب التي تُسبب حساسية الجلد أو تهيج، وسوف نتعرف على تلك الأسباب خلال النقاط التالية:

الصدفية.

العدوى الفيروسية.

حب الشباب.

العدوى الفطرية.

لدغ الحشرات.

الحساسية.

التهيج الناجم من الشامبو أو مستحضرات التجميل أو المنظفات.

التعرق.

العدوى البكتيرية.

حساسية الجلد

ما هي طرق علاج البشرة الحساسة بالأعشاب

يمكن معالجة حساسية الجلد بالأعشاب وذلك خلال الفقرات التالية:

الألوفيرا للتخلص من حساسية الجلد

هناك العديد من الخصائص التي توجد في الألوفيرا والتي تكون مضادة للفطريات والبكتيريا، حيث إنه من يعالج الأمراض الجلدية والتي من بينها الطفح الجلدي من خلال وضعه على المنطقة التي يراد علاجها.

الزنجبيل لإزالة البشرة الحساسة

يستخدم الزنجبيل في علاج أنواع متعددة من المشاكل التي تصاحب المعدة وذلك مثل اضطرابات المعدة، والإسهال، والمغص، إلى جانب غثيان الصباح، كما يُمكن استخدامه لكي يتم علاج الحساسية والحروق في الجلد، كما يُمكن استخدامه عند اللدغ من الحشرات.

حساسية الجلد

عشبة النيم

تتميز عشبة النيم بأنها مفيدة في علاج الكثير من الأمراض الجلدية المختلفة، والتي تكون مثل الطفح الجلدي، والإكزيما، والصدفية وحب الشباب والالتهابات المختلفة، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي من شأنها أن تمنع الشيخوخة وتعمل على تنشيط خلايا الجلد الميتة.

فيمكن استخدامها من خلال على أوراق النيم، ووضع كرة قطنية في المحلول وتدليك المنطقة التي تكون مصابة لمدة عشر دقائق كحد أدنى.

عشبة البابونج

من طرق علاج حساسية الجلد بالأعشاب هي البابونج، حيث يعمل على تخفيف من الحكة فضلًا عن تهدئة تهيج البشرة، ويقلل من الالتهاب، تتميز العشبة بخصائصها المضادة للفطريات والفيروسات والبكتيريا لذلك يساعد على الشفاء.

اقرأ أيضًا:

روتين العناية بالشعر فى رمضان.. نصائح للحفاظ على صحة شعرك مع الصيام

6 نصائح للعناية ببشرة وجهك خلال فصل الصيف والحفاظ على نضارتها