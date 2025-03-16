6 نصائح للعناية ببشرة وجهك خلال فصل الصيف والحفاظ على نضارتها

العناية بالبشرة في الصيف.. مع ارتفاع درجات الحرارة ، تتعرض البشرة للعديد من العوامل التي قد تؤثر على نضارتها وصحتها، مثل أشعة الشمس الحارقة، والجفاف، وزيادة إفراز الدهون.

لذلك، يصبح من الضروري اتباع روتين عناية يومي يساعد على حماية البشرة من الأضرار البيئية والحفاظ على ترطيبها وإشراقها. في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي 10 نصائح فعالة تساعدك في العناية بالبشرة في الصيف ، للحفاظ على مظهر صحي ومتألق طوال الموسم.

العناية بالبشرة في الصيف

العناية بالبشرة في الصيف

اختيار غسول الوجه المناسب

في فصل الشتاء، قد يكون الغسول اللطيف كافيًا لإنعاش بشرتك، ولكن خلال الصيف، تحتاج البشرة إلى غسول يزيل الأتربة والدهون الزائدة وينظفها بعمق. إذا كانت بشرتك جافة، فاختاري غسولًا خاليًا من الرغوة للحفاظ على ترطيبها. احرصي على غسل وجهك مرتين يوميًا على الأقل للحفاظ على بشرتك نظيفة ومنتعشة.

استخدام الماسك المناسب

يعد الماسك خطوة ضرورية لتعويض البشرة عن الرطوبة والعناصر التي تفقدها خلال الطقس الحار. اختاري ماسكًا غنيًا بالمرطبات والعناصر المغذية، وطبقيه مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، تأكدي من غسل وجهك جيدًا قبل استخدام الماسك لإزالة الشوائب والزيوت العالقة، ثم اتركيه لبضع دقائق حتى يساعد في استعادة نضارة بشرتك قبل شطفه بالماء الفاتر.

العناية بالبشرة في الصيف

التقشير بانتظام

للحفاظ على بشرة صحية ومتجددة، احرصي على استخدام مقشر لطيف بانتظام لإزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز نضارتها. التقشير يساعد أيضًا في تحسين امتصاص منتجات العناية بالبشرة، مما يجعلها أكثر فعالية.

استخدام واقي الشمس

يُنصح بتطبيق واقي الشمس قبل الخروج بحوالي 15 دقيقة لضمان امتصاصه جيدًا من قبل الجلد. اختاري واقيًا بمعامل حماية SPF 30 أو أكثر، وأعيدي وضعه كل ساعتين، خاصة عند السباحة أو التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، للحفاظ على صحة البشرة ومنع الإصابة بحروق الشمس وعلامات الشيخوخة المبكرة.

العناية بالبشرة في الصيف

الحفاظ على ترطيب الجسم

شرب كميات وفيرة من الماء أمر ضروري خلال الصيف لتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق، مما يساعد في منع الجفاف والحفاظ على نضارة البشرة وصحتها.

استخدام المرطبات

يفضل استخدام مرطبات مناسبة لنوع البشرة، ويفضل أن تحتوي على واقٍ من الشمس لحمايتها من الجفاف والتلف، كما ينصح بتطبيق المرطب بعد الاستحمام مباشرة للحفاظ على ترطيب البشرة، خاصة بعد التعرض للحرارة وأشعة الشمس.

العناية بالبشرة في الصيف

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