ماسكات تفتيح البشرة قبل العيد بوصفات طبيعية سهلة

ماسكات تفتيح البشرة قبل العيد .. مع قرب عيد الفطر 2025 المبارك، تستعد الكثير من الفتيات لعلاج المشاكل المتعلقة بالبشرة، حيث يعتبر الاهتمام بالبشرة من أكثر الأشياء لا تجاهلها السيدات وذلك للحصول على نضارة البشرة في العيد.

ماسكات العيد

ويقدم الموجز، لجميع السيدات بعض الوصفات التي تعمل علي تفتيح البشرة التي يمكنك تطبيقها قبل العيد بكل سهولة وبمكونات طبيعية من المنزل.

ماسكات تفتيح البشرة قبل العيد

ماسك الشوفان والعسل الأبيض للعيد

ماسك الشوفان والعسل الأبيض، من ماسكات تفتيح البشرة قبل العيد حيث تعد الوصفة من مكونات طبيعية حيث أنها تعمل على تنعيم البشرة، ونضارتها، وذلك لاحتواء الشوفان على العديد من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة ، والعناصر الهامة لصحة البشرة.

مكونات ماسك الشوفان والعسل الأبيض للعيد

حيث تأتي مكونات ماسك الشوفان والعسل الأبيض للعيد، على النحو التالي:

واحد ملعقة من الشوفان الخفيف مع العسل الابيض ويمكن إضافة معلقتين أو ٣ ملاعق

2 ملعقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير ماسك الشوفان والعسل الأبيض للعيد

اخلطي المكونات جيدا معا للحصول على عجينة طرية.

طبقي العجينة على الوجه، وجسمك واتركيها لمدة 15 دقيقة.

افركي الماسك بيدك لإزالة الجلد الميت، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

ماسكات تفتيح البشرة قبل العيد

ماسك النشا والكركم للعيد

تبحث كل فتاة قبل العيد عن وصفات سهلة لتفتيح البشرة فورًا وتنظيفها، إليك وصفة النشا والكركم التي تعمل هذه الوصفة على تنعيم البشرة.

ومن ضمن ماسكات تفتيح البشرة قبل العيد، هو ماسك النشا والكركم للعيد والتي تأتي مكونات كالتالي:

ملعقة كبيرة من النشا

3 ملاعق من العسل.

2 ملعقة من عصير الليمون.

نص معلقة كركم

طريقة تحضير ماسك النشا والكركم للعيد

اخلطي المكونات جيدا معا للحصول على عجينة طرية.

طبقي العجينة على الوجه، وجسمك واتركيها لمدة 15 دقيقة.

افرك الماسك بيدك لإزالة الجلد الميت، ثم اغسليها بالماء الفاتر.

ماسكات تفتيح البشرة قبل العيد

ماسك الموز لبشرة نضرة وخالية من الشوائب والاسمرار

ومن ضمن ماسكات تفتيح البشرة قبل العيد، أيضًا هوماسك الموز لبشرة نضرة وخالية من الشوائب والاسمرار والتي يأتي على النحو:

امزجي موزة مع ملعقة كبيرة من العسل

أضيفي له بضع قطرات من عصير البرتقال أو الليمون.

طبقي القناع، واتركيه لمدة 15 دقيقة

ثم اشطفيه بالماء البارد ونشفيه بمنشفة دافئة.

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