فوائد التمر باللبن في رمضان 2025 .. مشروب يعزز صحتك بعد الصيام
في شهر رمضان 2025 الكريم، تبحث الأمهات عن قائمة مشروبات رمضانية والتي تساعد على تحمل ساعات الصيام الطويلة، وأيضًا لا تخلو سفرة رمضان من عصير التمر باللبن الشهي والصحي والمرتبط دوماً بهذه الأيام، خاصة وأنه من أفضل العصائر الرمضانية المفضلة لدى الجميع لما له من فوائد عديدة للجسم بعد الصيام ساعات طويلة .
فوائد التمر باللبن في رمضان 2025
وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، طريقة تحضير عصير التمر باللبن خلال شهر رمضان 2025.
فوائد التمر باللبن
- فوائد التمر باللبن في رمضان 2025 يساعد على علاج فقر الدم ومنع الإصابة بها، وذلك لاحتواء التمر على نسبة عالية من الحديد
- فوائد التمر باللبن في رمضان 2025 يقوم بالمساعدة على إمدادك بجرعة جيدة من البروتينات والكالسيوم ومجموعة من المعادن المختلفة، مثل: السيلينيوم، والنحاس، والمغنيسيوم، كما أنه يساعد على تقوية العظام والأسنان
- تناول عصير التمر باللبن بانتظام يقوم بالمساعدة بالحماية من هشاشة العظام ويفضل تناوله خلال الشهر الكريم.
- ومن أبرز فوائد التمر باللبن في رمضان 2025، هي تحسين صحة القلب، وذلك لاحتوائه على مواد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء وبالتالي التقليل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين
- كما يحتوي عصير التمر باللبن على نسبة عالية من البروتينات التي تحتاجها العضلات لتقويتها ولزيادة كتلتها في الجسم
- يعد مشروب التمر والحليب مشروبًا غنيًا بالبوتاسيوم الذي يساعد عند الحصول عليه بكميات كافية على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.
طريقة تحضير عصير التمر باللبن لرمضان
مكونات تحضير عصير التمر باللبن في رمضان 2025
- كمية من البلح بدون نواة
- لتر من الحليب
- كيس فانيليا
- سكر حسب الرغبة
- ملعقة صغيرة قرفة
طريقة تحضير عصير التمر باللبن في رمضان 2025
- في وعاء انقعي حبات التمر في الحليب
- ثم نتركه لمدة 3 ساعات
- بعد النقع ضعي الحليب والتمر في الخلاط الكهربي
- ضيفي عليه الفانيليا والقرفة والسكر حسب رغبتك
- اخفقي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج ناعم
- قدميه بارداً وقت الإفطار
عصير التمر باللبن
طريقة تحضير البلح باللبن والموز
هناك طريقة أخرى صحية تجعل مشروب البلح باللبن هو المفضل لدى الجميع في رمضان ويحبه الأطفال ، خاصة مع إضافة الموز للمكونات ، ويمكنك تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة ..
مكونات تحضير البلح باللبن والموز
- لتر حليب
- كوب ونصف تمر
- 2ثمرة موز
- سكر حسب الرغبة
- فانيليا
طريقة تحضير البلح باللبن والموز
- في الخلاط ضيفي الحليب والتمر المنقوع
- قطعي الموز شرائح وضيفيها للخليط
- ضيفي السكر والفانيليا واخلطي جيداً لتحصلي على قوام كثيف
- تمر باللبن والموز
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