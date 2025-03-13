فوائد التمر باللبن في رمضان 2025 .. مشروب يعزز صحتك بعد الصيام

في شهر رمضان 2025 الكريم، تبحث الأمهات عن قائمة مشروبات رمضانية والتي تساعد على تحمل ساعات الصيام الطويلة، وأيضًا لا تخلو سفرة رمضان من عصير التمر باللبن الشهي والصحي والمرتبط دوماً بهذه الأيام، خاصة وأنه من أفضل العصائر الرمضانية المفضلة لدى الجميع لما له من فوائد عديدة للجسم بعد الصيام ساعات طويلة .

فوائد التمر باللبن في رمضان 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، طريقة تحضير عصير التمر باللبن خلال شهر رمضان 2025.

فوائد التمر باللبن

فوائد التمر باللبن في رمضان 2025 يساعد على علاج فقر الدم ومنع الإصابة بها، وذلك لاحتواء التمر على نسبة عالية من الحديد

فوائد التمر باللبن في رمضان 2025 يقوم بالمساعدة على إمدادك بجرعة جيدة من البروتينات والكالسيوم ومجموعة من المعادن المختلفة، مثل: السيلينيوم، والنحاس، والمغنيسيوم، كما أنه يساعد على تقوية العظام والأسنان

تناول عصير التمر باللبن بانتظام يقوم بالمساعدة بالحماية من هشاشة العظام ويفضل تناوله خلال الشهر الكريم.

ومن أبرز فوائد التمر باللبن في رمضان 2025، هي تحسين صحة القلب، وذلك لاحتوائه على مواد تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء وبالتالي التقليل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين

كما يحتوي عصير التمر باللبن على نسبة عالية من البروتينات التي تحتاجها العضلات لتقويتها ولزيادة كتلتها في الجسم

يعد مشروب التمر والحليب مشروبًا غنيًا بالبوتاسيوم الذي يساعد عند الحصول عليه بكميات كافية على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.

فوائد التمر باللبن في رمضان 2025

طريقة تحضير عصير التمر باللبن لرمضان

مكونات تحضير عصير التمر باللبن في رمضان 2025

كمية من البلح بدون نواة

لتر من الحليب

كيس فانيليا

سكر حسب الرغبة

ملعقة صغيرة قرفة

طريقة تحضير عصير التمر باللبن في رمضان 2025

في وعاء انقعي حبات التمر في الحليب

ثم نتركه لمدة 3 ساعات

بعد النقع ضعي الحليب والتمر في الخلاط الكهربي

ضيفي عليه الفانيليا والقرفة والسكر حسب رغبتك

اخفقي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج ناعم

قدميه بارداً وقت الإفطار

فوائد التمر باللبن في رمضان 2025

عصير التمر باللبن

طريقة تحضير البلح باللبن والموز

هناك طريقة أخرى صحية تجعل مشروب البلح باللبن هو المفضل لدى الجميع في رمضان ويحبه الأطفال ، خاصة مع إضافة الموز للمكونات ، ويمكنك تحضيره بطريقة سهلة وبسيطة ..

مكونات تحضير البلح باللبن والموز

لتر حليب

كوب ونصف تمر

2ثمرة موز

سكر حسب الرغبة

فانيليا

طريقة تحضير البلح باللبن والموز

في الخلاط ضيفي الحليب والتمر المنقوع

قطعي الموز شرائح وضيفيها للخليط

ضيفي السكر والفانيليا واخلطي جيداً لتحصلي على قوام كثيف

تمر باللبن والموز

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