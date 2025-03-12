الفستق.. المكسرات الذهبية لصحة العين والقلب والجهاز الهضمي

يُعد الفستق من أكثر أنواع المكسرات فائدةً للصحة، حيث يحتوي على مجموعة غنية من العناصر الغذائية التي تدعم وظائف الجسم المختلفة، وكشفت دراسة حديثة أن تناول الفستق يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، بفضل احتوائه على اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية وتعزيز صحة الدماغ.

كما يقدم الفستق فوائد رائعة لصحة القلب، الجهاز الهضمي، والتحكم في مستويات السكر في الدم، وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز أهم فوائد تناول الفستق بانتظام وفقًا لأحدث الأبحاث العلمية.

1. الفستق وصحة العين



أظهرت الدراسات أن تناول 56 جرامًا من الفستق غير المملح يوميًا يمكن أن يعزز كثافة الصبغة البقعية في العين (MPOD) خلال 6 أسابيع فقط، ما يقلل من فرص الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر لدى كبار السن.

الفستق

كيف يحمي الفستق عينيك؟



يحتوي الفستق على اللوتين، وهو مضاد أكسدة يعادل فعالية النظارات الشمسية في حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

يساهم اللوتين في إبطاء تطور الضمور البقعي، مما يساعد على الحفاظ على الرؤية لفترات أطول.

يساعد أيضًا في تقليل الإجهاد التأكسدي في العين، مما يمنع التلف الناتج عن الجذور الحرة.



2. الفستق وتعزيز صحة القلب



يعتبر الفستق من الأطعمة التي تدعم صحة القلب بشكل طبيعي، حيث يلعب دورًا مهمًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

لماذا يعتبر الفستق مفيدًا للقلب؟



يحتوي على دهون صحية غير مشبعة تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين تدفق الدم.

غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان في تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

يقلل من تصلب الشرايين ويعزز تدفق الأكسجين إلى القلب.



3. تنظيم مستويات السكر في الدم



تشير الأبحاث إلى أن تناول الفستق بانتظام يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به.

كيف يؤثر الفستق على سكر الدم؟



يحتوي على الألياف والدهون الصحية التي تساهم في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يمنع الارتفاع المفاجئ لمستوياته.

يساعد فيتامين B6 الموجود في الفستق على تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يعزز استقرار مستويات السكر.

4. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يعتبر الفستق مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية التي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

كيف يدعم الفستق الهضم؟



يحسن حركة الأمعاء ويقلل من فرص الإصابة بالإمساك.

يعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحسن عملية الهضم ويعزز صحة الميكروبيوم المعوي.

يساهم في تقليل الالتهابات في الجهاز الهضمي بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.



القيمة الغذائية للفستق



يحتوي الفستق على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، منها:

البروتينات: تساعد في بناء العضلات وتعزيز الشبع.

فيتامين E: يعمل كمضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.

المغنيسيوم والبوتاسيوم: ضروريان لصحة القلب والدماغ والعضلات.

اللوتين: يعزز صحة العين ويحمي من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

الفستق



كيف يمكنك تضمين الفستق في نظامك الغذائي؟



تناول الفستق كوجبة خفيفة بين الوجبات للحصول على طاقة صحية.

إضافته إلى الزبادي أو السلطات لتعزيز القيمة الغذائية.

استخدامه في تحضير الحلويات الصحية أو طحنه كبديل صحي للدقيق.



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