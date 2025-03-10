مخاطر الإفطار على الوجبات السريعة.. متى يصبح الطعام عدوًا لصحتك؟

الوجبات السريعة.. مع حلول شهر رمضان، تتزايد التحذيرات من خبراء التغذية حول مخاطر الإفطار على الوجبات السريعة، حيث يؤدي هذا السلوك إلى مشكلات صحية خطيرة نتيجة احتواء هذه الأطعمة على نسب عالية من الدهون المشبعة، السكريات المكررة، والصوديوم، وبعد ساعات طويلة من الصيام، يصبح الجسم أكثر حساسية لهذه المكونات غير الصحية، مما يزيد من احتمالية حدوث اضطرابات صحية متعددة.

ويستعرض الموجز، في هذا التقريرالمخاطر الصحية للإفطار على الوجبات السريعة.

الوجبات السريعة



1. تقلبات خطيرة في مستوى السكر بالدم



بعد ساعات الامتناع عن الطعام، يكون الجسم في حالة نقص في مستوى السكر. وعند تناول وجبة غنية بالسكريات المكررة، يحدث ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم، يليه انخفاض حاد، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق، الصداع، الدوار، وفي بعض الحالات الغثيان.

2. زيادة الوزن والسمنة المفرطة



الوجبات السريعة تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة ودهون غير صحية، ما يعزز تراكم الدهون في الجسم ويزيد من خطر السمنة، التي تعد من العوامل الرئيسية للإصابة بأمراض القلب، السكري، وارتفاع ضغط الدم.

3. اضطرابات الجهاز الهضمي



تناول أطعمة دسمة بعد ساعات طويلة من الصيام قد يسبب عسر الهضم، الانتفاخ، وحرقة المعدة.

كما أن الجهاز الهضمي يكون في حالة راحة أثناء الصيام، مما يجعل من الصعب معالجة الأطعمة الثقيلة والمقلية بسهولة.

4. ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب



نتيجة احتوائها على كميات كبيرة من الصوديوم، تتسبب الوجبات السريعة في احتباس السوائل داخل الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والكلى.

5. نقص العناصر الغذائية الأساسية



تعتمد الوجبات السريعة على مكونات تفتقر إلى الفيتامينات، المعادن، والألياف، ما ينعكس سلبًا على صحة الجهاز المناعي ووظائف الجسم الحيوية، ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض ونقص التغذية.

6. تأثير سلبي على الأمراض المزمنة



للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، يؤدي تناول الوجبات السريعة إلى تفاقم المشكلات الصحية لديهم، ما يجعل الالتزام بنظام غذائي متوازن أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحتهم.

نصائح لإفطار صحي ومتوازن في رمضان



لتجنب الأضرار الناتجة عن تناول الوجبات السريعة، ينصح خبراء التغذية باتباع الإرشادات التالية:

البدء بالتمر والماء: يساعد ذلك في تعويض السوائل المفقودة وإعادة توازن الجسم تدريجيًا.

اختيار وجبات متوازنة: يُفضل تناول البروتينات، الخضروات، والحبوب الكاملة بدلاً من الأطعمة الدسمة والمقلية.

تناول الطعام على مرحلتين: ينصح بتقسيم الإفطار إلى وجبتين صغيرتين لمنح الجهاز الهضمي فرصة لهضم الطعام بشكل سليم.



الإكثار من شرب الماء: للحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف، مع تناول الفواكه والخضروات الغنية بالسوائل.

ممارسة الرياضة بانتظام: المشي أو التمارين الخفيفة بعد الإفطار بساعتين تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن الدورة الدموية.

الحصول على نوم كافٍ: يساعد النوم الجيد في تعزيز الطاقة وتقليل الشعور بالإرهاق.

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