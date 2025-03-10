الصودا الدايت.. مشروب بلا سعرات ولكن مليء بالمخاطر!

الصودا الدايت.. يلجأ البعض إلى المشروبات الغازية الدايت بعد الإفطار في رمضان، اعتقادًا بأنها خيار صحي خالٍ من السعرات الحرارية، لكنها قد تحمل في طياتها مخاطر صحية لا يدركها الكثيرون، وعلى الرغم من مذاقها الجيد وانتعاشها، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى أضرار خطيرة على الجهاز الهضمي، القلب، والكلى.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز أهم المخاطر الصحية للصودا دايت في رمضان، وفقًا لما أوضحته الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية.

الصودا الدايت

اضطرابات الجهاز الهضمي والانتفاخ



على الرغم من أن الصودا دايت لا تحتوي على سعرات حرارية، إلا أنها محملة بالمحليات الصناعية مثل:

الأسبارتام

السكلامات

هذه المحليات قد تؤدي إلى خلل في عمل الأمعاء، مما يسبب:

زيادة الانتفاخ والغازات بعد الإفطار.

اضطراب حركة الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الإمساك أو الإسهال في بعض الحالات.

التأثير على البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما قد يؤثر سلبًا على عملية الهضم.

تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم



هل الصودا الدايت خالية من السكر؟ نعم، لكنها قد تخدع جسمك!

المحليات الصناعية الموجودة في الصودا الدايت تحفّز مستقبلات التذوق الحلو، مما يجعل الدماغ يعتقد أن هناك سكريات حقيقية في الجسم.

هذا يؤدي إلى اضطراب في استجابة الأنسولين، مما قد يزيد من خطر الإصابة بـ مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني.

الصودا الدايت وزيادة الشهية وتناول السكريات

تشير الدراسات إلى أن المشروبات الغازية الدايت قد تعزز الرغبة في تناول السكريات والكربوهيدرات، ما يدفعك إلى تناول المزيد من الطعام دون أن تشعر.

هذا التأثير قد يؤدي إلى زيادة الوزن بدلاً من فقدانه، وهو عكس ما يعتقده البعض عند اختيار الصودا الدايت.

ماذا تفعل؟ بدلاً من الاعتماد على الصودا الدايت لسد الحاجة للسكر، جرّب تناول الفواكه الطازجة بعد الإفطار، مثل التفاح أو التمر بكميات معتدلة.

تأثير ضار على صحة القلب وارتفاع ضغط الدم



الصودا الدايت ليست بريئة كما تظن!

تشير الأبحاث إلى أن الاستهلاك المنتظم لـ الصودا الدايت قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بـ:

أمراض القلب التاجية.

ارتفاع ضغط الدم بسبب تأثير المحليات الصناعية على الأوعية الدموية.

زيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

الصودا الدايت

نصيحة ذهبية: احرص على شرب الماء أو الشاي الأخضر غير المحلى بعد الإفطار للحفاظ على صحة قلبك.

تأثير سلبي على صحة الكلى



بعض الدراسات ربطت بين استهلاك الصودا الدايت بانخفاض وظائف الكلى مع مرور الوقت.

السبب يرجع إلى المركبات الكيميائية والمحليات الصناعية التي قد تجهد الكلى وتجعلها أقل قدرة على تصفية السموم من الجسم.

بديل صحي: للحفاظ على صحة الكلى خلال رمضان، تأكد من شرب كميات كافية من الماء وتجنب المشروبات الغازية الدايت بقدر الإمكان.

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