هل الحلويات والعصائر بعد الإفطار مضرة؟ تعرف على التوقيت الأمثل لتناولها

عصائر.. أكد الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، على أهمية بدء الإفطار في رمضان بتناول التمر، حيث يحتوي على نسبة معتدلة من السكر لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم، إلى جانب احتوائه على الأملاح المعدنية والصوديوم، ويمكن تناوله مع اللبن، إلا في حالة وجود حساسية من منتجات الألبان.

عصائر

التمر ودوره في تعزيز الشبع وخفض الوزن

أوضح دكتور فهمي أن تناول التمر بكميات معتدلة قبل الإفطار يساعد في الشعور بالشبع، على عكس تناول عصائر مُصنعة، ما يقلل من استهلاك الطعام لاحقًا، مشيرًا إلى أن التمر يحتوي على مادة تعمل بطريقة مشابهة لحقن التخسيس في تقليل الشهية.

كما نصح بالانتظار لمدة 20 دقيقة بعد تناول التمر وأداء صلاة المغرب قبل تناول الوجبة الأساسية، لمنح الجسم فرصة لاستيعاب الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام المستهلكة.

الإفراط في الطعام في رمضان: عادة تحتاج إلى تعديل

أشار استشاري التغذية إلى أن استهلاك المصريين للطعام خلال شهر رمضان يعادل ما تستهلكه بعض الدول المجاورة في عام كامل، ويرجع ذلك إلى العادات الغذائية التي تتسم بالإفراط في إعداد الأطعمة، خاصة خلال العزومات، ما يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من الطعام.

أسباب الخمول بعد الإفطار وكيفية تجنبه

أوضح الدكتور فهمي أن الشعور بالخمول بعد الإفطار ناتج عن تدفق كمية كبيرة من الدم إلى المعدة للمساعدة في الهضم، ما يؤدي إلى نقص الأوكسجين الواصل إلى المخ، وهو ما يسبب الشعور بالنعاس.

ولتجنب ذلك، نصح بتجنب الإفراط في تناول الطعام والتوقف عند الشعور بأول درجة من الامتلاء.

كما شدد على ضرورة تجنب المشروبات المحلاة بكثرة والحلويات بعد الإفطار مباشرة، حيث يؤدي تناولها إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم، ما يدفع البنكرياس لإفراز كميات كبيرة من الأنسولين، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض حاد في السكر والشعور بالخمول.

أفضل توازن غذائي على مائدة الإفطار

أكد الدكتور فهمي على أهمية التوازن بين العناصر الغذائية في وجبة الإفطار، مشيرًا إلى أن تناول النشويات بكميات معتدلة بجانب كميات مضاعفة من السلطة يساعد في تحسين الهضم والشعور بالشبع دون إفراط في السعرات الحرارية.

وقال: "إذا كنت ترغب في تناول طبق من الأرز، فتأكد من موازنة ذلك بطبقين من السلطة".

عصائر

متى يجب تناول الحلويات؟

أكد استشاري التغذية أن تناول الحلويات مباشرة بعد الإفطار يعد من العادات غير الصحية، مشيرًا إلى أن الوقت الأمثل لتناولها هو بعد صلاة التراويح، حيث يكون الجسم قد بدأ في هضم الطعام الأساسي، ما يقلل من تأثير الحلويات السلبي على مستوى السكر في الدم.

احذر المنتجات الغذائية المزيفة

في سياق حديثه، كشف الدكتور فهمي عن خطورة بعض المنتجات الغذائية التي تحمل شعار "صحي"ومن بينها عصائر مُصنعة، موضحًا أن هناك دعاوى قضائية عديدة في الولايات المتحدة ضد شركات تدّعي أن منتجاتها صحية، في حين أنها تحتوي على مكونات غير آمنة.

ونصح بضرورة الاعتماد على الأغذية الطبيعية غير المصنعة، قائلًا: "ليس هناك من هو أذكى من الطبيعة، لذلك علينا تناول الطعام الطبيعي بدلاً من المصنع".

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