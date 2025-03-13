جفاف البشرة في رمضان 2025.. أفضل الماسكات الطبيعية للترطيب

جفاف البشرة.. تعاني الكثير من الفتيات في شهر رمضان 2025 المبارك من البشرة الجافة الشاحبة وذلك بسبب فقدان السوائل خلال ساعات الصيام الطويلة.

جفاف البشرة في رمضان

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، طريقة للتخلص من جفاف البشرة خلال شهر رمضان 2025 المبارك.

العناية بالبشرة في رمضان 2025

حيث يمكن أن تعتمدي علي ماسك لعلاج البشرة شديدة الجفاف في شهر رمضان 2025 الكريم.

ماسك لعلاج البشرة شديدة الجفاف

كما يمكنك إعداد هذا الماسك للوجه إن كنت تعانين من جفاف البشرة في رمضان الشديد فهو له تأثير ساحر على الجلد، لأنه يجمع بين الكثير من المواد المغذية والمرطبة للبشرة بسبب العسل، حيث يساعد الشوفان في التخلص من الجلد الميت بطريقة طبيعية وسهلة.

اخلطي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وكوب أفوكادو مهروس.

ضعي الماسك على وجهك ودلكي بشرة لمدة دقيقتين ثم اتركيه لمدة ١٥ دقيقة.

اغسلي الوجه بالماء البارد للتخلص من أثر الماسك.

جفاف البشرة في رمضان 2025

لبان الدكر للبشرة

كما يمكن الاعتماد علي لبان الدكر لـ جفاف البشرة في رمضان 2025، لأنه له فوائد كثيرة منها التالي:

يساعد بشكل كبير في شد البشرة والقضاء على ترهل الجلد.

يقضي على الخطوط والملامح التي تترك على الوجه.

يضيف مرونة للجلد.

يصفي البشرة من الشوائب والحبوب.

يقضي على جفاف وتشقق الوجه.

يعمل على تجديد خلايا البشرة.

يحمي الجلد من علامات التقدم في العمر.

يقضي على الهالات السوداء والتجاعيد حول محيط العين.

يعالج حفر الوجه.

يفتح البشرة ويقضي على التجاعيد، ويزيل حب الشباب.

جفاف البشرة في رمضان 2025

طريقة استخدام لبان الدكر

طريقة الاستفادة من لبان الدكر للحصول على بشرة صافية والتخلص من جفاف البشرة في رمضان 2025 والتي تأتي على النحو التالي:

ملعقتان من لبان الدكر.

كوب ماء مغلي

اتركيه لليلة كاملة وفي صباح اليوم الثاني صفيه من الشوائب وضعيه في زجاجة.

امسحي به بشرتك كل يوم

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