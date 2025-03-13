مخاطر العرقسوس على مرضى الكلى والضغط في رمضان 2025

يسعى العديد من الصائمين إلى الاعتماد على العرقسوس كمشروب أساسي على السفرة الرمضانية خلال الشهر الكريم، دون النظر إلى المخاطر الصحية عند تناوله بكميات كبيرة أو لفترات طويلة، إذ يمكن أن يؤدي الإفراط في استهلاك العرقسوس إلى آثار جانبية خطيرة تؤثر على الصحة العامة.

مخاطر العرقسوس على مرضى الكلى

ويقدم الموجز، مخاطر العرقسوس على مرضى الكلى والضغط في شهر رمضان 2025 المبارك.

مخاطر العرقسوس على مرضى الضغط في رمضان 2025

مخاطر غير متوقعة للعرقسوس خلال الصيام

تتفاقم آثار العرقسوس بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، أو مشاكل الكلى، هؤلاء الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة للتأثيرات السلبية من تناوله، نظرًا لتأثيراته المباشرة على توازن الإلكتروليتات (الأملاح) في الجسم.

وأظهرت الدراسات أن الاستهلاك المفرط لـ العرقسوس أثناء الحمل قد يؤدي إلى ولادة مبكرة ومشاكل صحية للطفل، ة ولذلك، يُنصح بتجنب تناول العرقسوس بشكل مفرط في فترة الحمل لتجنب أي مخاطر محتملة.

مخاطر العرقسوس في رمضان 2025

الإفراط في تناول العرقسوس برمضان

والجدير بالذكر أنه يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية تؤثر على مستويات الإلكتروليتات في الجسم، مثل مدرات البول، ولابد من توخي الحذر الشديد والتشاور مع الطبيب قبل تناول العرق سوس بشكل مفرط، من المهم أن يكون الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، انخفاض مستويات البوتاسيوم، أو اضطرابات في وظائف الكلى أو القلب على دراية بمخاطر تناول العرق سوس بكميات كبيرة.

ارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستويات البوتاسيوم

من أبرز المخاطر المرتبطة بتناول العرقسوس بشكل مفرط هو انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم، هذا الانخفاض قد يسبب اضطرابًا في ضربات القلب، وكذلك الاعتلال العضلي الذي يحدث نتيجة نقص البوتاسيوم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تناول العرقسوس إلى زيادة مستوى الصوديوم في الجسم، مما يعزز من احتمالية ارتفاع ضغط الدم والتورم.

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