وداعًا للعطش في رمضان.. مشروبات ترطب جسمك بدلاً من الشاي

يعتقد البعض أن شرب الشاي بعد السحور يساعد في تقليل الشعور بالعطش أثناء الصيام، إلا أن الحقيقة العلمية تثبت عكس ذلك. فبدلًا من ترطيب الجسم، قد يؤدي الشاي إلى زيادة فقدان السوائل، مما يسبب الجفاف وجفاف الفم خلال النهار.

وفي هذا التقرير، يوضح الموجز تأثير الشاي على الجسم أثناء الصيام، ونقدم بدائل صحية تساعد على الحفاظ على الترطيب طوال اليوم.

1. مخاطر شرب الشاي بعد السحور

الشاي



أ. الشاي يزيد فقدان السوائل ويحفز الجفاف



يحتوي الشاي على نسبة عالية من الكافيين، وهو مادة مدرة للبول، مما يؤدي إلى فقدان السوائل بسرعة عبر التبول المتكرر.

هذا التأثير يجعل الجسم يفقد الترطيب بشكل أسرع، مما يزيد من الشعور بالعطش أثناء الصيام.



ب. تقليل امتصاص الماء في الجسم



يؤدي شرب الشاي إلى التخلص السريع من السوائل بدلًا من تخزينها في الجسم، مما يقلل من قدرة الجسم على الاحتفاظ بالماء لفترات طويلة.

لهذا السبب، فإن الاعتماد على الشاي كمشروب مرطب بعد السحور قد يكون خيارًا غير مناسب.



ج. جفاف الفم والشعور بالانزعاج



بعض الأشخاص يشعرون بجفاف الحلق والفم بعد تناول الشاي، خاصة الأنواع القوية أو التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

قد يؤدي ذلك إلى عدم الراحة خلال الصيام، ويزيد الحاجة إلى شرب الماء خلال النهار.



2. بدائل صحية تمنع العطش بعد السحور



بدلًا من تناول الشاي بعد السحور، يُفضل اختيار مشروبات تساعد على الاحتفاظ بالماء داخل الجسم لأطول فترة ممكنة، مثل:

أ. الماء: الخيار المثالي



يعد شرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور أفضل وسيلة للحفاظ على ترطيب الجسم طوال فترة الصيام.

يُنصح بتناول ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا لتجنب الجفاف.



ب. الحليب أو اللبن



يساعد الحليب على حفظ السوائل داخل الجسم لفترة أطول، مما يقلل من الشعور بالعطش أثناء النهار.

كما أنه يحتوي على معادن مفيدة تساعد في تعويض السوائل المفقودة.



ج. العصائر الطبيعية



مثل عصير البرتقال، الخروب، أو التمر الهندي، ولكن بدون إضافة كميات كبيرة من السكر.

هذه المشروبات تحتوي على فيتامينات ومعادن تساعد على تعويض فقدان السوائل خلال الصيام.



د. مشروبات الأعشاب الطبيعية



مثل الكركديه البارد، النعناع، أو البابونج، حيث تعمل على ترطيب الجسم دون تحفيز فقدان السوائل.

كما أن هذه المشروبات خفيفة على الجهاز الهضمي وتساعد في تقليل اضطرابات المعدة.



3. ماذا يحدث عند شرب الشاي بعد السحور؟



إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن الشاي بعد السحور، فهناك بعض التعديلات التي يمكن أن تقلل من تأثيره السلبي على الترطيب:

أ. تقليل كمية الشاي



يُفضل تقليل كمية الشاي المتناولة أو اختيار الشاي الخفيف بدلاً من الأنواع القوية.

الشاي



ب. تجنب الشاي الأسود الثقيل



يحتوي الشاي الأسود القوي على نسبة عالية من الكافيين، مما يجعله مدرًا قويًا للبول.

من الأفضل تجنب الشاي المركز أو الثقيل بعد السحور.



ج. استبدال الشاي الأسود بأنواع أخرى



يمكن استبدال الشاي الأسود بـالشاي الأخضر أو مشروبات الأعشاب، مثل البابونج أو النعناع، حيث أنها أخف تأثيرًا على الجسم ولا تسبب الجفاف.



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