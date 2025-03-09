شوربة الطماطم.. وجبة مغذية مثالية لمائدة رمضان إليك فوائدها

تعتبر شوربة الطماطم من الأطباق الصحية التي ينصح بتقديمها خلال شهر رمضان، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية ودورها في تعويض السوائل وتحسين الهضم بعد يوم طويل من الصيام.

وأوضحت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية في كلية طب قصر العيني، أن هذا الطبق لا يقتصر على كونه لذيذًا وسهل التحضير، بل يحمل فوائد صحية متعددة يستعرضها الموجز في هذا التقرير، وتجعل منه خيارًا مثاليًا على مائدة الإفطار.

ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة



مع طول ساعات الصيام، يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل، مما قد يؤدي إلى الجفاف. وتعد شوربة الطماطم مصدرًا غنيًا بالماء، ما يساعد على ترطيب الجسم وتعويض النقص الحاصل خلال النهار.

شوربة الطماطم

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية



تحتوي الطماطم على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم، وفيتامين A الضروري لصحة البشرة والعينين، إلى جانب البوتاسيوم الذي يساهم في توازن السوائل داخل الجسم والحفاظ على صحة العضلات والأعصاب.

تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك



يواجه بعض الأشخاص مشكلات في الهضم بعد الإفطار، خاصة الإمساك نتيجة تغير نمط الأكل خلال رمضان.

وتساعد الألياف الموجودة في الطماطم على تنشيط الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء، مما يقلل من احتمالية حدوث اضطرابات هضمية.

دعم صحة القلب وخفض الكوليسترول



تحتوي الطماطم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وخفض ضغط الدم، مما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، ويقلل من مخاطر الأمراض القلبية.

منخفضة السعرات الحرارية ومشبعة دون زيادة الوزن



يبحث الكثيرون خلال رمضان عن وجبات خفيفة لا تسبب الشعور بالامتلاء أو زيادة الوزن. وتتميز شوربة الطماطم بأنها قليلة السعرات الحرارية، لكنها غنية بالعناصر الغذائية التي تعزز من الإحساس بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام بعد الإفطار.

تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض



بفضل احتوائها على كميات وفيرة من مضادات الأكسدة، تساعد شوربة الطماطم على تقوية جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مواجهة الالتهابات والأمراض، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يحتاج الجسم إلى دعم إضافي للحفاظ على نشاطه وحيويته.

شوربة الطماطم

نصائح لتحضير شوربة الطماطم بطريقة صحية



للاستفادة القصوى من فوائد شوربة الطماطم، توصي الدكتورة ليندا جاد الحق بإعداده بطرق صحية، من خلال:

استخدام زيت الزيتون بدلًا من الزبدة أو الزيوت المهدرجة.

تجنب إضافة الكريمة الثقيلة للحفاظ على خفة الطبق وتقليل السعرات الحرارية.

الاعتماد على التوابل الطبيعية مثل الزعتر والثوم لإضفاء نكهة غنية دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الملح.

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