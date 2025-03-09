احذر هذه الأطعمة في وجبة السحور.. تزيد العطش وتفسد صيامك

وجبة السحور.. مع حلول شهر رمضان المبارك، يبحث الصائمون عن طرق لمواجهة العطش خلال ساعات الصيام الطويلة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، الحل الأمثل يكمن في وجبة السحور، التي تلعب دورًا حيويًا في ترطيب الجسم وتزويده بالطاقة لمقاومة الجوع والعطش طوال النهار.

في هذا التقرير، يستعرض الموجز أهم الأطعمة والمشروبات التي يجب أن تتواجد على مائدة السحور لضمان صيام مريح دون الشعور بالعطش أو الإرهاق.

لماذا السحور مهم لمقاومة العطش؟



وجبة السحور ليست مجرد وجبة أخيرة قبل الصيام، بل هي مفتاح الحفاظ على توازن الجسم طوال النهار. وفقًا لخبراء التغذية، فإن السحور:

يمد الجسم بالطاقة اللازمة للصيام.

يساعد في ترطيب الجسم وتقليل الإحساس بالعطش.

ينظم مستويات السكر في الدم ويقلل الشعور بالإرهاق.

يقي من الصداع والتعب الناتجين عن نقص السوائل.

لضمان الاستفادة القصوى من هذه الوجبة، من الضروري التركيز على تناول الأطعمة التي تحتفظ بالماء لفترة طويلة وتعزز الشعور بالشبع.

وجبة السحور

أطعمة غنية بالماء.. لترطيب يدوم طويلًا



تناول الأطعمة الغنية بالماء في السحور يساعد على إبقاء الجسم رطبًا لفترة أطول. ومن أبرز هذه الأطعمة:

الخضراوات والفواكه: مثل الخيار، البطيخ، الخس، والطماطم، حيث تحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يعزز الترطيب والشعور بالشبع.

الزبادي: يعد مصدرًا مثاليًا للماء والبروتينات، ويمكنك إضافة العسل أو الفواكه الطازجة لزيادة الفائدة الغذائية.

أطعمة غنية بالألياف.. الشبع لأطول وقت



تلعب الألياف دورًا مهمًا في امتصاص الماء داخل الجسم، مما يساعد في تقليل الشعور بالعطش. إليك بعض الخيارات الممتازة:

الشوفان والحبوب الكاملة: تساهم في الشعور بالشبع لساعات طويلة، كما تحافظ على ترطيب الجسم.

البقوليات (مثل الفول المدمس): مصدر رائع للبروتينات والألياف، يساعد على تنظيم الهضم، ويمنح طاقة تدوم طوال اليوم.

أطعمة غنية بالبروتين.. طاقة تدوم طويلاً



تناول البروتين في وجبة السحور يعزز الإحساس بالشبع ويمنح الجسم الطاقة اللازمة للصيام. ومن أفضل مصادر البروتين:

البيض: مصدر غني بالبروتينات، يعزز الشبع ويمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.

الجبن قليل الملح: يوفر البروتين دون التسبب في العطش، ويفضل تناوله مع الخضار أو الخبز الأسمر.

الفول المدمس: من أكثر الأطعمة شيوعًا على مائدة السحور، فهو غني بالبروتينات والألياف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للصائمين.

مشروبات ترطب الجسم وتحارب العطش



شرب السوائل خلال ساعات الإفطار وحتى السحور أمر أساسي لمقاومة العطش. إليك بعض المشروبات التي تساعد في ذلك:

الماء: المشروب الأهم على الإطلاق، لذا احرص على شرب كميات كافية منه بشكل متوازن بين الإفطار ووجبة السحور.

عصير البطيخ أو الخيار: مشروبات طبيعية منعشة وغنية بالماء، تساعد في الحفاظ على الترطيب.

مشروب الخروب: يعمل على ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش، وهو خيار رائع في رمضان.

الحليب مع التمر: مشروب متكامل يجمع بين الترطيب والطاقة، مما يساعد في مقاومة العطش لفترة أطول.

أطعمة ومشروبات عليك تجنبها في وجبة السحور



بعض الأطعمة قد تزيد من الشعور بالعطش أو تسبب الجفاف، لذلك يُفضل تجنبها، مثل:

الأطعمة المالحة والمقلية: مثل المخللات والمقليات، لأنها تزيد من فقدان السوائل في الجسم.

الأطعمة الحارة والمبهّرة: قد تسبب تهيجًا في المعدة وتزيد من الشعور بالعطش.

المشروبات الغازية والكافيين: مثل القهوة والشاي والمياه الغازية، لأنها تزيد من إدرار البول وتسبب الجفاف.

وجبة السحور

كيف توزع شرب الماء بين الإفطار والسحور؟



شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة قبل وجبة السحور ليس الحل، لأن الجسم سيتخلص منه بسرعة.

الحل الأفضل هو توزيع شرب الماء على مدار ساعات الإفطار، بحيث تحصل على 8-10 أكواب من الماء تدريجيًا.

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