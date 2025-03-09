النشويات والسكريات في رمضان.. كيف تستمتع بها دون زيادة الوزن؟

النشويات والسكريات.. في شهر رمضان المبارك، يزداد الإقبال على تناول النشويات والسكريات بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم إذا لم يتم تناولها باعتدال، وحذرت الدكتورة إيناس فوزي، استشارية التغذية بالمعهد القومي للتغذية، من الإفراط في هذه الأطعمة، مؤكدةً على أهمية التوازن الغذائي للحفاظ على الصحة خلال الشهر الفضيل.

الكربوهيدرات: سلاح ذو حدين



تعتبر الكربوهيدرات من المجموعات الغذائية الأساسية، حيث توفر للجسم الطاقة اللازمة للصيام. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناولها، خاصةً السكريات والنشويات المكررة، قد يؤدي إلى مشاكل صحية، منها:

زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية المرتفعة.

ارتفاع سكر الدم مما قد يضر بمرضى السكري.

الشعور بالخمول والتعب بسبب تقلبات مستويات السكر.

النشويات والسكريات

كيف تتناول الكربوهيدرات بطريقة صحية؟



استبدل النشويات والسكريات المكررة بخيارات صحية مثل البليلة، البرغل، الفريك.

تجنب الحلويات المشبعة بالسكر، واستبدلها بالفواكه الطازجة أو التمر.

احرص على تناول الكربوهيدرات باعتدال للحفاظ على مستوى طاقة مستقر طوال اليوم.

نصائح لمرضى السمنة في رمضان



لمن يعانون من زيادة الوزن، من الضروري اتباع نمط غذائي متوازن يساعدهم على التحكم في الشهية وتجنب الإفراط في تناول الطعام خاصة النشويات والسكريات.

وقد قدم المعهد القومي للتغذية النصائح التالية لمساعدة مرضى السمنة على الصيام دون زيادة في الوزن:

انتظر 15 دقيقة بين كسر الصيام والإفطار: هذا يمنح مراكز الشبع في المخ فرصة للاستجابة، مما يقلل من تناول الطعام بكميات كبيرة.

ابدأ وجبتك بالحساء ثم السلطة ثم البروتين: يساعد ذلك على تقليل استهلاك السعرات الحرارية الزائدة.

لا تنتظر حتى الامتلاء: تناول وجبتك بالكميات المحددة، ثم اشرب كوبًا من الماء وغادر المائدة لتجنب الإفراط في الأكل.

التمر: كنز غذائي على مائدة الإفطار



يُعتبر التمر واحدًا من أفضل الأطعمة لكسر الصيام، فهو ليس فقط تقليدًا رمضانيًا، ولكنه أيضًا مليء بالعناصر الغذائية المفيدة. وفقًا للمعهد القومي للتغذية، يحتوي كل 100 جرام من التمر على 315 سعرًا حراريًا، لذا يجب تناوله باعتدال.

لماذا يُنصح بالبدء بـ 3 تمرات عند الإفطار؟



يقلل الإحساس بالجوع مما يساعد على ضبط كميات الطعام المتناولة بعد ذلك.

يمنح الجسم طاقة سريعة لتعويض نقص السكر بعد الصيام.

غني بالألياف مما يساعد في تحسين الهضم.

يحتوي على فيتامين A وB6، حمض الفوليك، البوتاسيوم، المغنيسيوم، والصوديوم، مما يعزز صحة الجسم.

النشويات والسكريات

فوائد التمر الصحية في رمضان



يمد الجسم بالسكر الطبيعي دون الحاجة إلى النشويات والسكريات غير الصحية.

يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد الضرورية لصحة العضلات والقلب.

مصدر سريع للطاقة وسهل الهضم، مما يجعله خيارًا مثاليًا بعد يوم طويل من الصيام.

يحافظ على صحة الجهاز الهضمي عند تناوله مع الماء، حيث يساعد على منع الانتفاخ وعسر الهضم.

يُعتبر بديلًا صحيًا للسكريات الصناعية، مما يقلل من استهلاك الحلوى غير المفيدة.

خالي من الدهون والكوليسترول، مما يجعله آمنًا لمرضى القلب والكوليسترول.

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