هل فكرت في كسر صيامك بعصير الدوم؟ إليك الفوائد المذهلة

يُعد عصير الدوم من المشروبات التقليدية المفضلة لدى الكثيرين في شهر رمضان، فهو يتميز بطعمه الفريد وقيمته الغذائية العالية، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتعويض الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام. فما هي الفوائد الصحية لعصير الدوم عند الإفطار؟ وما الطريقة المثلى لتناوله؟ ويستعرض الموجز في هذا التقرير الإجابة على هذه التساؤلات بالتفصيل.

فوائد عصير الدوم عند الإفطار في رمضان



تشير الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارية التغذية الحيوية والمناعة، إلى أن عصير الدوم من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها بعد الصيام، لما يحتويه من عناصر غذائية ضرورية للجسم. ومن أبرز فوائده:

عصير الدوم

عصير الدوم مصدر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية



يحتوي عصير الدوم على مجموعة من فيتامينات B المهمة، مثل:

فيتامين B1: يعزز صحة الأعصاب ويساعد في تحسين الأداء الذهني.

فيتامين B2: يساهم في إنتاج الطاقة وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

فيتامين B6: ضروري لصحة الدماغ وتقوية جهاز المناعة.

كما أنه غني بعنصر البوتاسيوم، الذي يساهم في توازن السوائل في الجسم، ويساعد في الحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية.

يعزز الهضم ويقي من اضطرابات المعدة



الصيام لساعات طويلة قد يؤثر على الجهاز الهضمي، لكن تناول عصير الدوم بعد الإفطار يساعد على تحسين عملية الهضم، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تعمل على:

تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل اضطرابات المعدة.

تعزيز الشعور بالشبع، مما يقلل من تناول الطعام بكميات كبيرة بعد الإفطار.

يقوي الجهاز المناعي ويحمي من الأمراض



بفضل تركيبته الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، يساعد عصير الدوم على:

تقوية جهاز المناعة، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض.

محاربة الجذور الحرة التي تسبب تلف الخلايا.

تحسين صحة الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

الطريقة الصحية لتناول عصير الدوم عند الإفطار



على الرغم من الفوائد العديدة لعصير الدوم، إلا أن طريقة تحضيره تلعب دورًا هامًا في مدى تأثيره الصحي.

وقد شددت دكتورة نهلة عبد الوهاب على ضرورة تجنب تحليته بالسكر الأبيض، لأنه يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة، مما قد يؤدي إلى الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة من الإفطار.

البدائل الصحية للتحلية



العسل الأبيض: يضيف طعمًا لذيذًا وفوائد غذائية إضافية.

سكر ستيفيا: خيار طبيعي لا يرفع مستوى السكر في الدم.

عصير الدوم

هل يجب كسر الصيام بعصير الدوم؟



رغم فوائد عصير الدوم، إلا أن بعض خبراء التغذية يفضلون بدء الإفطار بمشروبات أخف على المعدة، وتوصي دكتورة نهلة عبد الوهاب بأن يكون الإفطار على:

كوب من الماء مع الليمون لترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

حبة تمر واحدة لرفع مستويات الطاقة بشكل متوازن.

أما العصائر الطبيعية، مثل عصير الدوم أو الفراولة (بدون سكر مضاف)، فيمكن تناولها لاحقًا بعد كسر الصيام بوجبة خفيفة.

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