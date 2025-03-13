روتين العناية بالبشرة قبل العيد.. وصفات طبيعية لنضارة تدوم

قبل عيد الفطر 2025 المبارك، تلجأ اغلب النساء إلى معرفه روتين العناية بالبشرة قبل العيد، والبحث بعض الماسكات الطبيعية وبمكونات سهلة وبسيطة، وذلك لتفتيح وترطيب البشرة.

العناية بالبشرة قبل العيد

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، فوائد الشاي الأخضر للبشرة وكيفية استخدامه كروتين العناية بالبشرة قبل العيد، للحصول على نضارة الوجه.

روتين العناية بالبشرة قبل العيد

فوائد الشاي الأخضر للبشرة

له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات مكافحة علامات شيخوخة البشرة:

نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة، وتسرع عملية شفاء الخلايا؛ الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من علامات الشيخوخة المبكرة وتشمل بقع العمر، والتجاعيد، وبقع الشمس.

مقشر خفيف للبشرة

فملمس أوراق الشاي الأخضر الجافة يزيل خلايا الجلد الميتة، ويزيل الدهون الزائدة عن البشرة، ويجدد الخلايا.

يخفف من انتفاخ تحت العينين

نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

تخفيف حب الشباب والرؤوس السوداء

إذ يعالج حب الشباب الخفيف والمعتدل لاحتوائه على مضادات الميكروبات، ومضادات للالتهابات، ومضادات للأكسدة، وخصائص قابضة.

العناية بالبشرة

وصفات الشاي الأخضر للبشرة

ومن ضمن روتين العناية بالبشرة قبل العيد، ماسك يعمل على التقليل من انتفاخ تحت العينين والهالات السوداء، وتأتي مكوناته وطريقتة على النحو التالي:

المكونات:

كيسان مستعملان من الشاي الأخضر.

طريقة التحضير:

وضع أكياس الشاي الأخضر في الثلاجة مدة 30 دقيقة.

إغلاق جفن العين ووضع الكيس المبرد عليه.

ترك الشّاي الأخضر على العينين مدّة 15 دقيقة.

تكرار الوصفة مرّتين يوميّاً، للحصول على أفضل النّتائج.

العناية بالبشرة قبل العيد

تحسين صحة البشرة

ومن ضمن روتين العناية بالبشرة قبل العيد، ماسك يعمل على تحسين صحة البشرة وتأتي مكوناته وطريقتة على النحو التالي:

المكونات:

كيسان من الشّاي الأخضر.

2-1 ملعقة صغيرة من العسل القليل من عصير اللّيمون.

طريقة التحضير:

استخراج محتوى أكياس الشاي الأخضر.

إضافة بقية المكوّنات إلى الشاي المستخرج، ومزجها معه.

وضع المزيج على الوجه، وتركه مدّة 5-10 دقائق، قبل شطفه بالماء الفاتر.

تكرار هذه الوصفة مرّة أو مرّتين أسبوعيّاً.

العناية بالبشرة قبل العيد

مكافحة شيخوخة البشرة

ومن ضمن روتين العناية بالبشرة قبل العيد، ماسك يعمل على مكافحة شيخوخة البشرة وتأتي مكوناته وطريقتة على النحو التالي:

المكونات

3 ملاعق كبيرة من الزّبادي.

ملعقة كبيرة من أوراق الشّاي الأخضر المطحونة.

القليل من مسحوق الكركم.

طريقة التحضير

خلط المكوّنات جميعها معاً.

وضع الخليط على الوجه والرقبة.

ترك الخليط على الوجه مدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

تكرار الوصفة مرة أو مرّتين أسبوعيّاً.

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