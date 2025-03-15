روتين مثالي للعناية بـ البشرة الدهنية في عيد الفطر 2025

البشرة الدهنية.. يسعى العديد من النساء للحصول على بشرة مشرقة وصحية، خاصًة مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2025، وذلك الحصول على إطلالة مشرقة في هذه المناسبة.

بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية، يكون من الصعب العثور على المستحضرات المناسبة التي توازن بين الترطيب وتقليل الإفرازات الدهنية والحد من لمعان البشرة، لذا يقدم الموجز، أفضل مستحضرات العناية بـ البشرة الدهنية، بالإضافة الروتين المثالي للحفاظ على نضارتها، حتى تكوني مستعدة لاستقبال العيد ببشرة صافية ومشرقة وخالية من العيوب.

العناية بالبشرة للعيد

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، أفضل كريمات للبشرة الدهنية بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلي الروتين اليومي للبشرة.

أفضل كريم للبشرة الدهنية

كريم البشرة الدهنية من أفضل مستحضرات العناية بالبشرة الدهنية، وتعد أفضل كريمات البشرة الدهنية التي تحتوي على :

كريم السيراميد وحمض الهيالورونيك والنياسيناميد: يعمل هذا المزيج على ترطيب البشرة الحساسة المعرضة لحب الشباب ولا يترك آثار دهنية على البشرة، ويعمل النياسيناميد على تكوين طبقة حاجز لوقاية البشرة، ويمكن اختيار أو سؤال الطبيب عن الإصدار الذي يحتوي على عامل وقاية الشمس لاستخدامه قبل الخروج من المنزل.

كريم حمض الهيالورونيك: يعد من أفضل المكونات المخصصة لـ البشرة الدهنية، ويساعد في تنظيم إفرازات الدهون الموجودة في البشرة بواسطة التغلغل في أعماق الجلد والمسام.

العناية بالبشرة للعيد

كريم السكوالين والجلسرين: تكون هذه الكريمات بدون العطور او الزيوت، وذلك يعطي البشرة الدهنية الحساسة النعومة والرطوبة، ويوجد حاجز وقاية من العوامل البيئية دون حدوث تهيج أو تزييت.

كريم الشاي الأخضر والصبار: الصبار معروف بخصائصه المرطبة والمضادة للالتهاب، والشاي الأخضر يحتوي على المواد المضادة للأكسدة، وهذه التركيبة من التركيبات الفعالة للبشرة الدهنية الحساسة للانتعاش والرطوبة.

كريم الببتيدات: بسبب قوامه الخفيف الوزن يساعد على تغليف المسام من الداخل للحصول على بشرة ناعمة مقاومة للدهون، ويستخدم لتمهيد البشرة قبل المكياج وذلك للحصول على لمسة نهائية متوهجة وحريرية.

العناية بالبشرة للعيد

ما هو أفضل روتين للعناية بالبشرة الدهنية

بعد التعرف على أفضل مستحضرات العناية بالبشرة الدهنية، فلا بد من التعرف على أفضل روتين للبشرة الدهنية ويكون كالتالي:

نظيف البشرة باستخدام غسول

تعد من أهم الخطوات التي تساعد على التخلص من الشوائب المتراكمة مثل الدهون والبكتيريا والمكياج، ويعمل على تهيئة البشرة الدهنية لاستقبال باقي الخطوات، وخصائص الغسول تكون كالتالي:

احتوائه على حمض الساليسيليك يساعد على إزالة الدهون الزائدة ومنع انسداد المسام.

خالي من الكحول حتى لا يتسبب في جفاف البشرة.

إذا كانت البشرة معرضة للحبوب لا ينصح باستخدام غسول يحتوي على حبيبات حادة حتى لا يزداد انتشار الحبوب بالوجه.

العناية بالبشرة للعيد

تنقية البشرة باستخدام التونر في الصباح والمساء

عندما تصبح البشرة نظيفة وخالية من الشوائب، وينصح الأطباء لأن تتبع خطوة التونر بعد خطوة الغسول، ولا بد من احتوائه على حمض الساليسيليك أو الجليكوليك أو اللاكتيك ليقوم بالوظائف على أكمل وجه، وأهمية التونر تتمثل في:

قبض المسام وتحسين المظهر.

التقليل من الالتهابات.

تنقية وتطهير المسام والقيام بإزالة المسام او أي زيوت أو واقي شمس أو شوائب متبقية.

ترطيب البشرة

قد يعتقد البعض أن البشرة الدهنية لا تحتاج للترطيب، ولكنها أكثر أنواع البشرة احتيجًا للترطيب، ولا بد من الترطيب الجيد للبشرة حتى لا تفقد الزيوت والرطوبة التي تحتاجها، وضمان عدم حدوث الجفاف، والحصول على بشرة رطبة وصافية وخالية من العيوب.

العناية بالبشرة للعيد

الاهتمام بالبشرة من الأمور التي تهم النساء، والسؤال عن أفضل مستحضرات العناية بالبشرة الدهنية من الأسئلة المتداولة بين السيدات، وتعد البشرة الدهنية من أكثر الأنواع صعوبة في العناية بالبشرة.

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