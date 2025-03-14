اللبن الرائب أم الحليب.. أيهما أفضل لصحة الأمعاء؟.. إليك الإجابة

يُعتبر كل من اللبن الرائب والحليب من الخيارات الصحية للجهاز الهضمي، لكن أيهما الأفضل؟ يحتوي اللبن الرائب على البروبيوتيك المفيدة للأمعاء، بينما يتميز الحليب بكونه أخف وأسهل في الهضم. في هذا التقرير، يستعرض الموجز فوائد كل منهما لتحديد الخيار الأمثل لصحة الجهاز الهضمي.

فوائد اللبن الرائب لصحة الأمعاء

يُصنع اللبن الرائب من خلال تخمير الحليب باستخدام بكتيريا مفيدة، مثل العصيات اللبنية، مما يعزز صحة الأمعاء ويحسن عملية الهضم. يحتوي اللبن الرائب على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم، مما يجعله مفيدًا لصحة العظام والعضلات.

تشير الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، مثل اللبن الرائب، تساعد في دعم الميكروبيوم المعوي، وهو ضروري للهضم الجيد. دراسة نشرت في Nature Metabolism أكدت أن اللبن الرائب يساهم في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الأمعاء، كما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي والانتفاخ.

فوائد الحليب للجهاز الهضمي

على الرغم من أن الحليب لا يحتوي على نفس كمية البروبيوتيك الموجودة في اللبن الرائب، إلا أنه يتميز بسهولة الهضم، مما يجعله خيارًا جيدًا لمن يعانون من حساسية اللاكتوز أو مشاكل الانتفاخ.

دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أظهرت أن البروتينات النشطة بيولوجيًا في الحليب تساعد في تحسين عملية الهضم، وتقليل الالتهابات، ودعم صحة الأمعاء. كما أن الحليب يعمل على ترطيب الجسم ويمنع الجفاف، مما يجعله مثاليًا للأيام الحارة.

أي الخيارين أفضل؟

الاختيار بين اللبن الرائب والحليب يعتمد على احتياجات كل شخص:

إذا كنت بحاجة إلى مصدر غني بالبروبيوتيك لدعم صحة الأمعاء، فإن اللبن الرائب هو الخيار الأفضل.

إذا كنت تعاني من الانتفاخ أو مشاكل الهضم، فإن الحليب قد يكون ألطف على معدتك.

إذا كنت تبحث عن مشروب مغذي وخفيف في الوقت نفسه، فإن الحليب هو الحل المثالي.

كل من اللبن الرائب والحليب لهما فوائد فريدة لصحة الأمعاء، لذلك يوصي الخبراء بتضمين كليهما في النظام الغذائي لتحقيق توازن صحي.

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