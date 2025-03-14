أسباب ارتفاع ضغط الدم.. 5 عوامل تؤثر على صحتك دون أن تشعر

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا وخطورة، حيث لا تظهر له أعراض واضحة إلا عند ارتفاعه لمستويات خطيرة. يُطلق عليه "القاتل الصامت" لأنه قد يُلحق ضررًا بالأعضاء الحيوية مثل القلب، الدماغ، الكلى، والعينين دون سابق إنذار. ويرصد الموجز اسباب ارتفاع ضغط الدم .

وفقًا للخبراء، يُعتبر الحفاظ على ضغط الدم عند معدلاته الطبيعية (أقل من 120/80 ملم زئبق) أمرًا ضروريًا لتجنب المضاعفات الخطيرة. لكن هناك بعض العادات اليومية غير المتوقعة التي قد ترفع ضغط الدم دون أن تدرك.

1. قلة تناول الفاكهة والخضراوات

تُعد الفاكهة والخضراوات مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، وهو معدن يساعد على موازنة تأثير الصوديوم في الجسم، مما يساعد في استقرار ضغط الدم. نقص استهلاك هذه الأطعمة يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

يُوصي الخبراء بتناول 1.5 إلى 2 كوب من الفاكهة، و2 إلى 3 أكواب من الخضراوات يوميًا للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

2. الإفراط في تناول الملح

يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يرفع ضغط الدم. لا يقتصر الأمر على الملح المضاف للأطعمة، بل هناك العديد من المنتجات الغذائية التي تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم مثل:

الأطعمة الجاهزة والمعلبة

دقيق الشوفان سريع التحضير

بعض الحلويات والتوابل المصنعة



لذا، يُنصح بقراءة الملصقات الغذائية وتقليل تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم للحفاظ على ضغط دم صحي.

3. تناول الكحول حتى لو كان بكميات قليلة

تشير الدراسات إلى أن شرب الكحول حتى بكميات قليلة قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 52%، حيث يؤثر الكحول على انقباض الأوعية الدموية ويسبب تلفًا لخلايا الأوعية الدموية.

لذلك، يُفضل استبدال المشروبات الكحولية بمشروبات صحية مثل العصائر الطبيعية والمياه المنعشة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

4. قلة النوم

النوم الجيد ضروري للحفاظ على ضغط دم متوازن. تشير الدراسات إلى أن النوم أقل من 7-8 ساعات يوميًا قد يؤدي إلى اضطرابات في ضغط الدم، بالإضافة إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

لتحسين جودة النوم، يُنصح بالالتزام بروتين نوم منتظم، وتجنب الكافيين قبل النوم، وتقليل استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل وقت النوم.

5. التوتر المزمن

التوتر ليس عاملًا مباشرًا في ارتفاع ضغط الدم، لكنه قد يؤدي إلى عادات غير صحية مثل الإفراط في تناول الطعام، وقلة النشاط البدني، واضطرابات النوم، مما يسهم في ارتفاع الضغط.

للتخفيف من التوتر، يُنصح بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل، اليوغا، وتمارين التنفس العميق، بالإضافة إلى تدوين المشاعر والأفكار كوسيلة للتنفيس عن الضغوط.

كيف تحافظ على ضغط دم صحي؟

تناول نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفواكه

تقليل استهلاك الملح والكحول

النوم الكافي يوميًا

ممارسة الرياضة بانتظام

إدارة التوتر والضغوط اليومية



باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على ضغط دم طبيعي وتقليل مخاطر الأمراض القلبية والوعائية.

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