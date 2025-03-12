ريم مصطفى تتصدر التريند بعد تصريحاتها في برنامج رامز إيلون مصر

أثارت الفنانة ريم مصطفى تفاعلًا واسعًا عبر محركات البحث، بعدما كشفت عن أمنياتها بالعمل مع كريم عبد العزيز ورغبتها في الزواج قريبًا، وذلك خلال استضافتها في برنامج المقالب الشهير "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر. ويرصد الموجز ابرز تصريحات الفنانة ريم مصطفي.

ريم مصطفى في "رامز إيلون مصر": تصريحات جريئة ومقالب صادمة

خلال الحلقة، تعرضت ريم لسلسلة من المقالب القاسية التي جعلتها تفقد أعصابها وتنهار من شدة التوتر، حيث دخلت في نوبة صراخ قائلة: "هاموت.. معدتي وجعتني!"، وهو ما أثار تعاطف العديد من المشاهدين.

أما عن أبرز تصريحاتها في البرنامج، فقد تضمنت:

رغبتها في الزواج قريبًا، مؤكدة أن مواصفات فارس أحلامها هي: "مز، طويل، وياريت يكون غني عشان أسيب الشغل وأقعد في البيت".

كشفت عن زواجها السابق، موضحة أنها تزوجت مرة واحدة فقط ولديها طفلان هما عمر وعلي.

عبرت عن أمنيتها بمشاركة كريم عبد العزيز في عمل فني.

نفت وجود أي خلاف مع الفنانة روبي مؤكدة: "محصلش.. أنا بحب روبي جدًا".

أعلنت عن انتهاء خلافها مع المخرج محمد سامي، مشيرة إلى أنها تتعاون معه هذا العام في مسلسل "سيد الناس".

تصريحات ريم مصطفي



سخرية رامز جلال من ريم مصطفى

كعادته، لم يترك رامز جلال الفرصة دون تعليقاته الساخرة، حيث وصف ريم مصطفى بـ"فاتنة سن اليأس" وسخر من رموشها قائلًا: "مركبة مقشات مكان الرموش"، كما وصفها بـ"ملكة الإشاعات وخرابة البيوت وخطافة الرجالة"، مما أثار ضحكات الجمهور وموجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجوم وقعوا ضحايا "رامز إيلون مصر"

يستمر البرنامج في استضافة مجموعة من النجوم، حيث شملت قائمة الضحايا هذا الموسم كل من:

فيفي عبده، أحمد العوضي، أحمد فهمي، حسام حبيب، نور إيهاب، إلهام شاهين، محمد عبدالرحمن (توتا)، مصطفى غريب، مصطفى أبو سريع، محمد رجب، نور النبوي، إلى جانب الإعلامي شريف عامر.

أحدث أعمال ريم مصطفى: مسلسل "سيد الناس"

تشارك ريم مصطفى في بطولة مسلسل "سيد الناس"، والذي تدور أحداثه حول الجارحي أبو العباس، الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو سعد. وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة يُلقب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلاً من والده، ثم يخرج ليجد أن عائلته تنتظر وفاة والده لتقسيم الميراث، مما يضعه في صراع معقد.

ريم مصطفي في سيد الناس

أبطال مسلسل "سيد الناس"

المسلسل يضم نخبة من النجوم، أبرزهم:

عمرو سعد

إلهام شاهين

أحمد زاهر

أحمد رزق

ريم مصطفى

خالد الصاوي

إنجي المقدم

نشوى مصطفى

منة فضالي

سلوى عثمان

رنا رئيس

بشرى

ياسين السقا

ملك أحمد زاهر



العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويعد واحدًا من أبرز المسلسلات المنتظرة.

مع تصاعد الأحداث في البرنامج والمسلسل، تبقى ريم مصطفى تحت الأضواء، فهل تحقق أمنيتها بالعمل مع كريم عبد العزيز؟ وهل يكون الزواج قريبًا كما تتمنى؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.

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