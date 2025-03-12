موعد عرض مسلسل اخواتي الحلقات الجديدة وقنوات عرضه

تتصاعد وتيرة الأحداث في مسلسل اخواتي، حيث شهدت الحلقة التاسعة منعطفًا دراميًا صادمًا جعلها حديث الجمهور، إذ تفقد ناهد (كندة علوش) الأمل في تحقيق حلمها بالأمومة بعد أن اصطدمت بالعديد من العوائق. وبينما تستسلم لليأس، يفاجئها فرحات بطفل للتبني، لكن سعادتها لا تكتمل عندما تكتشف أن الطفل مسروق، مما يضعها في موقف لا تحسد عليه، ويدفع المشاهدين لمتابعة تطورات القصة بشغف. ويرصد الموجز في السطور التالية موعد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل اخواتي.

مواعيد عرض مسلسل "إخواتي"

يُعرض مسلسل "إخواتي" على قناة DMC وفق المواعيد التالية:

العرض الأول: الساعة 7:15 مساءً.

الإعادة الأولى: الساعة 1:30 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 9:15 صباحًا.

كما تتاح الحلقات للمشاهدة عبر منصة Watch It.



قصة مسلسل "إخواتي"

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوّق، حيث تتمحور القصة حول أربع شقيقات تتعرض إحداهن لمأساة كبرى بعد مقتل زوجها، مما يفتح باب التحقيق في القضية، لتنكشف سلسلة من المفاجآت الصادمة. كما تلعب الأحلام والرؤى دورًا رئيسيًا في كشف الغموض، حيث تؤثر هذه الأحداث الغامضة على بطلات العمل وتدفع القصة نحو مسارات غير متوقعة.

أبطال مسلسل "إخواتي"

يضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم:

نيللي كريم

روبي

كندة علوش

جيهان الشماشرجي

حاتم صلاح

نبيل عيسى

علي صبحي

إسلام حافظ

وغيرهم من الفنانين المميزين. المسلسل من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق.



مع تصاعد الأحداث وكشف المزيد من الأسرار، يظل الجمهور مترقبًا لما ستؤول إليه مصائر الشخصيات، فهل ستتمكن ناهد من مواجهة الحقيقة؟ وكيف ستتعامل مع صدمة الطفل المسروق؟ هذا ما تكشفه الحلقات القادمة من "إخواتي".

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