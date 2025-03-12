مسلسل سيد الناس الحلقة 11.. انفصال أدهم وميادة وعلية تفقد جنينها

ازدادت الإثارة في الحلقة الحادية عشر من مسلسل سيد الناس، خاصةً بعدما أخبر "زكريا" علاء مرسي "الجارحي" عمرو سعد أن "سناء" سلوى عثمان من الممكن أن يكون لديها معلومات خطيرة عن أعمال والده "رشدي" خالد الصاوي.

ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 11



ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل سيد الناس الحلقة 11، بدأت تلك الحلقة بمواجهة "الجارحي" "سناء"، واستفسر منها عن سبب إخفائها للأمور التي تعلمها عنه، لاسيما مع علمها بحيرته المستمرة، تفاجأ "سناء" بكلامه، وتعتقد أنه اكتشف أنها والدته، لكنها سرعان ما تدرك أنه يتحدث عن أعمال والده "رشدي"، فقامت بالتهرب من الإجابة، وأخبرته أنها لا تعرف شيئًا عن عمله وأنه كان يجري بعض المكالمات من هاتفها.

لم يقتنع "الجارحي" بكلام "سناء"، وطلب منها هاتفها، ليجد أرقام عديدة تخص "برهام باشا" السوداني محمود السراج، بجانب رقم "محسن ضاحي"، فطلب منها أن تتصل له بـ "برهام باشا"، وعندما يجيب على المكالمة ينطق اسمها، لذا ظل "الجارحي" مقتنعًا بأنها على علم بكل شيء يخص والده، ثم طلب منه "الجارحي" أن يقابله عند المقابر لمناقشة أمور والده.

مسلسل سيد الناس



قابل "أدهم" يوسف رأفت "ميادة" ملك زاهر، وأخبرها بأنه قرر الانفصال عنها، رغم حبه لها، لأنه يرفض أن يكون ارتباطه بها على حساب كرامته وكرامة والده "الجارحي"، لاسيما بعد رفض والدها زواجهما.

زارت "سارة" بشرى محل مستحضرات التجميل التي تمتلكه "علية" رنا رئيس، وأثناء جولتهما في المحل، شعرت "علية" بآلام حادة، مما دفع "سارة" لطلب الإسعاف لها، وهناك فقدت "علية" جنينها، بعدما قام زوجها "رؤوف" بإعطاءها حقن إجهاض في الحلقة السابقة.

قابل "الجارحي" "صدّيق الطويل" محمود قابيل وأخبره أنه سيوفر له الألماس أو السلاح، لكنه يحتاج لبعض الوقت لتدبير الأمر، ثم سأله "صدّيق" عن الشابين الكوريين وما إذا كان قد عثر عليهما، ليجيبه بأنه لا يزال متحفظا على أحدهما.

وحاولت "راجية" إنجي كيوان التقرب من "الجارحي"، إلا أنه قام بصدها، وشهدت تلك الحلقة ظهور الفنان كمال أبو رية كضيف شرف في دور "عبدالحميد السواح"، الذي وصل إلى مكتب "الجارحي" والتقى بـ "مجدي" أحمد فهيم و"عفيفي" أحمد رزق بحضور "زكريا" علاء مرسي، وكشف لهم "عبدالحميد" أنه يريد الحصول على المفتاح الذي تركه له والدهم مقابل 7 مليون دولار، وفقًا لاتفاقه مع "رشدي".

مسلسل سيد الناس

وكشف لهم السر وراء المفتاح، موضحًا أن "رشدي" كان يمتلك كميات من الألماس تقدر بـ 7 ملايين دولار، وخزنها في البنك، وأكد له أن الخزنة لا يمكن فتحها إلا باستخدام المفتاح الذي بحوزتهم، كما أخبرهم بأن "رشدي" كان قد باع نصف كمية الألماس لأشخاص من سلطنة عُمان، وكان يخطط لبيع النصف الآخر.

رغم شكوك "الجارحي" في قيمة الألماس الموجود في البنك، لكنه استعان بابنه "آسر" مصطفى عماد نظراً لمعرفته أسرار جده، فأكد له الأخير صحة كلام "عبدالحميد".

مسلسل سيد الناس

تفاوض "الجارحي" مع "برهام باشا"، ومنحه 7 مليون دولار، لكن الأخير رفض المبلغ، مطالبًا بكامل قيمة الألماس البالغة 14 مليون دولار مقابل السلاح، وأمهل "الجارحي" بعض الوقت لتدبير المبلغ.

وعندما ألتقى "الجارحي" بـ "صدّيق"، سلمه الشاب الكوري وأعطاه رقم "برهام باشا"، لكن "صدّيق" رفض المساومة، مشددًا على أنه لن يقبل بأقل من 14 مليون دولار، أو الحصول على السلاح بالكامل دون نقصان، وهدد "الجارحي" بالقوة، لكن الأخير واجهه بثبات، مؤكدًا أنه لا يخشى التهديدات.

أستمر "فاروق الجباس" أحمد زاهر في تنفيذ مخططاته ضد عائلة "أبو العباس"، وطلب من "عصام" أمير شاهين أن يأخذ "طارق" ياسين السقا لأحد أماكن السهر، دون أن يوضح له السبب.

وفي ذلك الوقت، أخبر "فاروق" "وعد" أسما سليمان بأنه أنهى الترتيبات اللازمة لتسجيل أغنية لزوجة "عفيفي"، "زينب" آية زيد، واصطحبت "وعد" "زينب" للاستوديو، وقامت بتوقيع عقد تسجيل الأغنية مقابل 250 ألف جنيهاً.



كما ظهر "مجدي" مع زوجته "سارة" على ضفاف النيل، حيث دخلا في جدال محتدم حول قيامه بإحراق منزل عائلة "فتحية"، مؤكدًا لها أنه فعل ذلك انتقامًا لمقتل زوجته الأولى، كما خرجت في تلك اللحظة "فتحية" إنجي المقدم من سيارة، وكانت ممسكة بسكين، وتسير باتجاه "مجدي"، واختتمت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.



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