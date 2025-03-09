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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

إنجي المقدم تخدع عمرو سعد وتهرب من محبسه في مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس
مسلسل سيد الناس

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل سيد الناس تصاعدًا دراميًا قويًا بعد أن قامت "فتحية"، التي تجسدها الفنانة إنجي المقدم، بخداع "الجارحي" الذي يؤدي دوره عمرو سعد، حيث ادعت الانتحار لتتمكن من الهروب من الحبس الذي فرضه عليها طوال السنوات الماضية.

ويرصد لكم موقع الموجز التفاصيل كاملة.
 

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والحبس لم يكن مجرد عقاب، بل كان بدافع حمايتها من أخيه "مجدي" الذي يجسده أحمد فهيم، وعدد من الأشخاص الذين يسعون للتخلص منها، لكن في الوقت ذاته، كانت فتحية تسعى هي الأخرى للانتقام من الجارحي بعدما تسبب في حرق أهلها بالكامل داخل منزلهم.

لحظة الهروب والمواجهة المنتظرة

بعد تنفيذ خطتها، نُقلت فتحية إلى المستشفى لإنقاذها، لكنها كانت قد خططت مسبقًا للهروب بمجرد وصولها إلى هناك، وبالفعل تمكنت من خداع سجاد، الذي يجسده سليمان عيد، إلى جانب الجارحي، وتمكنت من الفرار بنجاح.

واللحظة التي هربت فيها فتحية وضعت الجارحي في موقف صعب، إذ بات في حيرة من أمره بين مطاردتها أو حماية شقيقه من انتقامها المحتمل.

مواعيد عرض  مسلسل سيد الناس

ويعرض مسلسل سيد الناس خلال الموسم الرمضاني على شاشة قناة MBC مصر الساعة 6 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا، وكما تعرض على قناة MBC مصر الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 4 مساء، وكما يعرض على قناة MBC مصر دراما الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 منتصف الليل، وكما يعرض على MBC العراق الساعة 10 مساء.

 

قنوات عرض مسلسل سيد الناس

ومن المقرر عرض مسلسل سيد الناس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر، وقناة MBC دراما، وقناة MBC مصر 2، وقناة MBC العراق بالإضافة لعرضه على منصة شاهد الإلكترونية.

قائمة أبطال مسلسل سيد الناس

ويشارك في مسلسل سيد الناس عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، منة فضالي، أحمد فهيم، ياسين السقا، إنجي المقدم، أحمد زاهر، ريم مصطفى، طارق النهري، بشرى، سليمان عيد، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، أسما سليمان، صلاح عبدالله، جوري بكر.

والمسلسل من إخراج محمد سامي، من تأليف خالد صلاح، ومن الإنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن بإشراف المنتج صادق الصباح.
 

قصة مسلسل سيد الناس

تدور أحداث مسلسل سيد الناس حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، وهو شاب من حي السبتية في القاهرة يُلقب بـ"سيد الناس". يدخل السجن بدلًا من والده، وحين يخرج يواجه صراعًا مريرًا مع عائلته التي تنتظر وفاة الأب لتقسيم الميراث.

في الوقت نفسه، يسعى الجارحي لكشف السر الذي أخفاه والده عنه لمدة 20 عامًا، وهو ما يدخله في صراعات كبيرة مع الجميع. وبينما يحاول الحفاظ على إرثه الثقيل، يجد نفسه غارقًا في شبكة من المؤامرات والمواجهات الحاسمة.

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