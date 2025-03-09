موعد إعادة مسلسل شهادة معاملة أطفال.. والقنوات الناقلة خلال رمضان 2025

موعد إعادة مسلسل شهادة معاملة أطفال.. يعد من بطولة الفنان محمد هنيدي، من أبرز الأعمال الكوميديا التي يتبعها الجمهور في رمضان 2025، لذلك يبحث الكثير من المشاهدين عن تفاصيل موعد العرض والقنوات الناقلة.

موعد إعادة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ويرصد لكم موقع الموجز موعد إعادة مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يعرض في رمضان 2025.



موعد إعادة مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي على قناة CBC الساعة 6 ونصف مساء، والإعادة في تمام الساعة 1 صباحا، وكما يعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة 7 ونصف مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة الثانية 12 ظهراً والإعادة الثالثة 4 وربع مساء.



وكما يعرض مسلسل شهادة معاملة على قناة DMC في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الساعة 10 ونصف صباحا، وكما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 1 ونصف صباحا، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 2 ونصف مساء.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال، من بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور، وليد فواز، نهى صالح، مصطفى الرومي، وأشرف زكي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج سامح عبد العزيز.





قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل شهادة معاملة أطفال تدور أحداثه حول محمد هنيدي التي يؤدي دور المحامي عبد الستار، وهو شخصية شريرة، حيث يدخل في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعند استيقاظه، يواجه التحديات والمواقف الناتجة عن أفعاله السابقة، مما يؤدي إلى العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة.

عدد حلقات مسلسل شهادة معاملة أطفال



وينتمي مسلسل شهادة معاملة أطفال من بطولة الفنان محمد هنيدي، إلى نوعية الأعمال الـ15 حلقة، وتعد التجربة الأولى لـ هنيدي في نوعية الأعمال الدرامية القصيرة.

بوسترات أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

وطرحت الشركة المنتحة البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال، أبرزهم محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، خالد أنور، وليد فواز، نهى صالح.

​​

إقرار أيضا:



مسلسلات رمضان 2025 .. مسلسل عقبال عندكم والقنوات الناقله له

تفاصيل أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد 3