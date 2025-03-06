تفاصيل أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة السادسة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" تصاعد الأحداث، حيث يبدأ عبد الستار الكف في البحث عن أي دليل يقوده إلى الذهب الذي أخفاه عبد الرحيم غلاب قبل 20 عامًا.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

مفاجآت في حياة عبد الستار الكف

يستمر التوتر بين عبد الستار وزوجته السابقة مقبولة، التي تلعب دورها الفنانة سما إبراهيم، حيث ترفض الإفصاح عن أي معلومات بشأن عبد الرحيم غلاب. في الوقت نفسه، يواجه عبد الستار موقفًا غير متوقع عندما تخبره ابنته بأن أصدقاءها يرغبون في لقائه لإجراء بودكاست معه، ما يثير استغرابه.

صراعات عائلية وقرارات مصيرية

تدخل نهى عابدين في نزاع مع عمها، الذي يحاول الاستيلاء على أملاك العائلة، لكنها ترفض الرضوخ لضغوطه. على صعيد آخر، يحاول مدير المستشفى الذي كان يتلقى فيه عبد الستار العلاج إعادته للاستفادة من خبرته، لكنه يرفض.

تطورات جديدة في البحث عن الذهب

يجد عبد الستار ورقة قديمة تحتوي على معلومات تقوده إلى موقع الذهب المخفي، مما يفتح فصلًا جديدًا من الأحداث المشوقة في المسلسل.

الحلقة السابقة: علاقة الأب والابنة تتطور

في الحلقة الخامسة، شهد المشاهدون تطور العلاقة بين عبد الستار وابنته بعد فراق دام 20 عامًا، حيث يشجعها على الغناء بسبب موهبتها المميزة. كما يظهر الفنان خالد أنور في دور يوتيوبر شهير يحاول الاستفادة من علاقة شقيقته الطبيبة نهى عابدين بعبد الستار.

مؤامرات وخيانات

تشهد الأحداث خيانة سعيد، الذي يلعب دوره صبري فواز، لزوجته مقبولة، حيث يسجل اسم عشيقته باسم الميكانيكي ليخفي الحقيقة. كما يتعرض عبد الستار للاختطاف من قبل رجال استأجرهم سعد، زوج طليقته، في محاولة للضغط عليه.

محمد هنيدي يواجه واقعًا جديدًا

يواجه عبد الستار مواقف طريفة بعد استيقاظه من الغيبوبة، منها خلافه مع سائق تاكسي بسبب فارق الأسعار بين الماضي والحاضر. وتستعرض الحلقات السابقة رحلة عبد الستار منذ دخوله المستشفى وسقوطه في غيبوبة لمدة 20 عامًا، حتى لحظة استيقاظه ومواجهته للعالم الجديد.

أبطال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته محمد هنيدي، محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، وصبري فواز.

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