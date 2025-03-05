مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر 2 في رمضان 2025 والقنوات الناقلة

يواصل مسلسل "قلع الحجر 2" حصد الاهتمام الجماهيري منذ بدء عرضه في رمضان 2025، حيث يأتي استكمالًا لأحداث الجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا العام الماضي. المسلسل يُعرض يوميًا عبر شاشة قناة النيل دراما، مقدمًا للمشاهدين دراما صعيدية مليئة بالإثارة والتشويق.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

قصة مسلسل قلع الحجر 2

تدور أحداث الموسم الثاني من قلع الحجر حول الصراعات في إحدى قرى الصعيد، حيث يستمر العمدة فرماوي في رحلة الانتقام ممن تسببوا في مقتل ابنه محمد. يتابع المشاهدون كيف تتشابك الأحداث بين الثأر، والسيطرة على تجارة السلاح، والخلافات العائلية، في إطار درامي مشوق.

مواعيد عرض مسلسل قلع الحجر 2

يُعرض المسلسل على قناة النيل دراما يوميًا في الأوقات التالية:العرض الأول: الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة الإعادة الأولى: الساعة 5:00 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 1:00 ظهرًا.

القنوات الناقلة وتردد قناة النيل دراما

للاستمتاع بمشاهدة المسلسل بجودة عالية، يمكن متابعة قناة النيل دراما عبر التردد التالي:القمر الصناعي: نايل سات التردد: 1184 الاستقطاب: أفقي (H)معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبطال مسلسل قلع الحجر 2

يضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما المصرية، منهم:محمد رياض (العمدة فرماوي)،سوسن بدر،عبد العزيز مخيون،ندى ماهر،صلاح عبد الله،أحمد سلامة،نشوى مصطفى.

المسلسل من تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح، ويستمر في تقديم دراما صعيدية مشوقة تجذب المشاهدين مع كل حلقة.

نجاح المسلسل وتفاعل الجمهور

حقق الجزء الأول من قلع الحجر نسب مشاهدة عالية، ومنذ بداية الموسم الثاني، تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أحداثه المشوقة، خاصة مع تصاعد الصراعات الدرامية.

يُعد المسلسل واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية في رمضان هذا العام، حيث يقدم حبكة قوية تعكس واقع المجتمع الصعيدي، مع أداء مميز من أبطاله.

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