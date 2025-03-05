تفاصيل كليب المطربة اللبنانية مروى أهلا رمضان

تواصل الفنانة والمطربة اللبنانية مروى، احتفاءها بشهر رمضان الكريم للعام الثانى على التوالى بعد أن قدمت من قبل أغنية "عمو رمضان"، لتطل على جمهورها فى الوطن العربي والإسلامي بأغنية جديدة بعنوان "أهلًا رمضان" من كلمات شريف طاهر وألحان مجدى أبو عوف وتوزيع مصطفى أبو رية، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل .

وواصلت الفنانة مروى طوال الأيام الماضية، تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب حيث حرصت على تقديم العديد من الأماكن فى مصر بشكل مختلف خاصة التى ترتبط بوجدان المواطنين وطقوس شهر رمضان واندمجت وسط الأطفال لتقديم لوحة فنية جميلة فى إطار شاعري وإنساني وديني مميز.

تسعى النجمة اللبنانية مروى لزرع القيم والعادات المتعلقة بشهر رمضان وما به من روحانيات فى نفوس الأطفال لذلك تحرص على أن يكون الأطفال جزءً مهمًا فى فيديو كليب أغانى رمضان لربطهم بشكل أكبر بالشهر الكريم وقراءة القرآن وطقوس وعادات المصريين على مائدة الإفطار.

تفاصيل الاغنية

الفيديو كليب من إخراج حسام الدين صلاح الذي نجح في إخراج صورة ومضمون مبهر حيث ظهرت مروى ولأول مرة وكأنها مسحراتى يجوب الشوارع مرتدية ملابس معبرة عن الواقع وكأنها بالفعل تمتهن مهنة المسحراتي.

مروى تتحدث عن الاغنية

وقالت النجمة اللبنانية مروى: " تعبنا كتير، لكن مبسوطة إني انثى وبقدم المسحراتي وبنزل الشارع وبقدم فكرة ملهمة ومختلفة لعمل حالة فريدة من نوعها مع الأطفال بأجواء كلها فرحة وبهجة بدلًا من تركهم لتخيلات الميديا والذكاء الإصطناعي لذلك من حقهم أن يعيشوا الواقع ويشاركوا فيه.

وتابعت مروى: دمجت بين أجواء رمضان وعملت شخصية أشبه بالدراويش وبعزف على العود وحواليا الأطفال في جو كله إيمان، ولم ننسى مائدة حلويات العيد و كعك العيد وفرحته.

من ناحية أخرى تبدأ مروى اللبنانية بروفات مسرحية الإستعراضية والكوميدية الجديدة "ألف حاجة وحاجة" بعد إجازة عيد الفطر المبارك بمشاركة العديد من نجوم الفن بقيادة المخرج حسام الدين صلاح.

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