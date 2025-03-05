موعد عرض برنامج مدفع رمضان 2025 الحلقة الخامسة وأوقات الإعادة
يبحث العديد من المشاهدين عن موعد عرض الحلقة الخامسة من برنامج "مدفع رمضان 2025"، والذي يقدمه الفنان محمد رمضان، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ بداية الشهر الكريم، وإثارة الجدل حوله.
يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :
موعد عرض وإعادة الحلقة 5 من برنامج مدفع رمضان 2025
تعرض الحلقة الخامسة من برنامج "مدفع رمضان 2025" في تمام الساعة السادسة مساءً على قناة DMC، بينما يُعاد بث الحلقة في تمام الساعة الرابعة صباحًا.
تفاصيل برنامج مدفع رمضان 2025
حقق برنامج "مدفع رمضان" شهرة واسعة منذ انطلاقه، حيث يعتمد على مشاركة الجمهور من خلال إرسال الإجابات الصحيحة عبر رسائل SMS إلى الرقم 2345، مع فرصة للفوز بجائزة تصل إلى 300 ألف جنيه.
وقد أكد محمد رمضان خلال تقديمه لأول حلقات البرنامج أنه يسعى لنشر الفرحة في قلوب المصريين من خلال الجوائز التي يقدمها، مشيرًا إلى استعداده للسفر إلى جميع أنحاء مصر لتحقيق ذلك.
تردد قناة DMC لمتابعة برنامج مدفع رمضان
لضمان متابعة البرنامج بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 12092
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
أبرز برامج ومسلسلات قناة DMC في رمضان 2025
إلى جانب "مدفع رمضان"، تعرض قناة DMC مجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج المميزة خلال شهر رمضان 2025، ما يجعلها واحدة من القنوات الأكثر متابعة في الموسم الرمضاني.
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