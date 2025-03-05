مواعيد عرض برنامج رامز إيلون مصر الحلقة الخامسة في رمضان 2025

يعود رامز جلال ببرنامج المقالب الجديد "رامز إيلون مصر" في رمضان 2025، ليستكمل مسيرته في إثارة الجدل والتشويق. يُعرض البرنامج يوميًا بعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، و7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر شاشة MBC مصر، ويرصد إليكم موقع الموجز التفاصيل.

فكرة برنامج "رامز إيلون مصر"

تدور فكرة البرنامج حول استدراج الضيوف للمشاركة في تجربة علمية مزعومة، ليجدوا أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه، وسط مقالب رامز التي لا تنتهي. وكعادته، يحقق البرنامج نجاحًا واسعًا بفضل جرعة الإثارة والكوميديا التي يقدمها.

نجوم وقعوا في فخ رامز جلال هذا العام

كشف المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، عن البرومو الرسمي للبرنامج، والذي أظهر قائمة طويلة من نجوم الفن والرياضة المشاركين في المقالب، ومن أبرزهم:

الإعلامي شريف عامر

الفنانة إلهام شاهين

الفنان محمد هنيدي

الفنان أحمد فهمي

الفنانة فيفي عبده

المطرب حسام حبيب

نجم الراب ويجز

الفنان الكوميدي أكرم حسني

لاعب الزمالك إمام عاشور

لاعب الزمالك ناصر منسي

لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو

الفنان نور النبوي

الفنان حسن الرداد

اللاعب عمر مرموش

والعديد من الأسماء الأخرى التي ستظهر لأول مرة في البرنامج.



ضيف الحلقة الخامسة من "رامز إيلون مصر"

بعد النجاح الكبير للحلقات السابقة، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر ضحية الحلقة الخامسة، وتشير التوقعات إلى أن الضيف المرتقب هو واحدًا من أبرز ضحايا الموسم الجديد.

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