الضحية الخامسة في برنامج رامز إيلون مصر ورامز جلال رمضان 2025

يواصل الفنان رامز جلال حصد الاهتمام الجماهيري مع كل موسم جديد من برامج المقالب التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الطقوس الرمضانية لدى الجمهور العربي. هذا العام، يأتي برنامج رامز إيلون مصر بفكرة جديدة تختلف عن المواسم السابقة، حيث أضاف مسابقة للفوز بجائزة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، مما زاد من حماس المتابعين ودفعهم للترقب والتفاعل مع الحلقات بشغف كبير، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل .

منذ عرض أولى الحلقات، حقق البرنامج نسب مشاهدة مرتفعة، حيث يتصدر يوميًا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتساءل الجمهور عن هوية الضيف التالي وما سيواجهه من مقالب مثيرة وردود فعل غير متوقعة.

من هو ضيف الحلقة الخامسة؟

بعد أن أثارت الحلقة الرابعة ضجة واسعة باستضافة اللاعب إمام عاشور، يتطلع المشاهدون إلى معرفة هوية الضيف الجديد في الحلقة الخامسة وهو النجم مصطفى غريب ليكون الضحية رقم 5، حيث اشتهر بدوره "العترة"، نجل الفنان أحمد مكي، في مسلسل «الكبير أوي»، مما زاد من التكهنات حول طبيعة المقلب الذي سيواجهه، خاصة بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي أثيرت حوله في الفترة الأخيرة.

يذكر أن البرنامج استضاف في الحلقات السابقة عددًا من أبرز نجوم الفن والرياضة، منهم أحمد العوضي، أحمد فهمي، وزينة، ومن المتوقع أن تضم الحلقات القادمة نجومًا مثل فيفي عبده، نور إيهاب، إلهام شاهين، محمد عبد الرحمن “توتا”، مصطفى غريب، مصطفى أبو سريع، ومحمد رجب. كما ستكون المفاجأة الكبرى ظهور الإعلامي شريف عامر لأول مرة في برنامج مقالب، مما أثار فضول الجمهور حول رد فعله عند تعرضه للمقلب.

موعد عرض برنامج رامز إيلون مصر 2025

يبث برنامج رامز إيلون مصر يوميًا خلال شهر رمضان مباشرة بعد أذان المغرب، وفقًا للمواعيد التالية:

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ويُعرض البرنامج حصريًا عبر شاشة قناة MBC مصر، التي تحظى بحقوق البث الحصرية لمواسم رامز جلال الرمضانية.

تردد قناة MBC مصر الجديد 2025

لمتابعة البرنامج بجودة عالية، يمكن ضبط القناة على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



مع استمرار الإثارة والتشويق، ينتظر الجمهور الحلقة الخامسة بفارغ الصبر لمعرفة تفاصيل المقلب الجديد ورد فعل حسام حبيب، فهل سيكون الضحية الجديدة قادراً على تخطي الموقف أم ستسيطر عليه الصدمة؟ تابعونا للمزيد من التفاصيل!

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